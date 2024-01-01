音訊編輯軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 澳洲

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音訊編輯軟體使用戶能夠創建和修改音訊檔案。音訊編輯器和工程師利用這些工具來混合或刪除音訊部分、調整特定區域以及開發新的音訊組件。 這些程式通常包含以多種方式改變音訊檔案聲音的效果。它們通常支援多種檔案格式，例如 MP3、WAV、Windows Media 和 MPEG-4。 音訊編輯軟體被音樂、電影和電視製作中的音訊工程師、音樂製作人、混音器、編輯和聲音設計師廣泛使用。它通常與視訊編輯軟體一起使用，並與視訊製作團隊協作。
提議新的應用程式
Soundtrap
soundtrap.com
音樂製作、音訊編輯、循環、自動調音、節拍製作器，免費創作音樂所需的一切。它是在線和協作的 - 立即註冊您的免費帳戶！
Speechify
speechify.com
更聰明地閱讀，而不是更努力地閱讀。透過使用我們領先的文字轉語音閱讀器來聆聽文件、文章、PDF、電子郵件（您閱讀的任何內容）。
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fm 讓播客和媒體公司可以輕鬆地以錄音室品質錄製遠端訪談。最終結果？ 4k 視訊和 WAV 音訊內容。
Murf AI
murf.ai
使用多功能人工智慧語音產生器從文字到語音。 支援人工智慧，真實的人們的聲音。 在幾分鐘內製作工作室品質的配音。使用 Murf 逼真的 AI 聲音進行播客、影片和所有專業演示。
Zencastr
zencastr.com
Zencastr 可以直接在瀏覽器中運行，因此您可以在任何地方進行錄製，而無需安裝任何東西。您的客人所要做的就是點擊邀請連結。
Descript
descript.com
使用 Descript 錄製、轉錄、編輯、混音、協作和掌握您的音訊和視訊。免費下載→。
AudioStrip
audiostrip.co.uk
免費近乎完美的器樂與人聲隔離！ 音樂家使用的最佳線上工具，用於將音訊檔案中的人聲與背景音樂分開。 免費使用 AudioStrip 或付費付費即可獲得大量上傳、10 倍更快的隔離速度等。
Lalal.ai
lalal.ai
世界上第一台8桿分離機🏆 由人工智慧從任何音訊和視訊檔案中提取人聲、伴奏和各種樂器。
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle 是一個人工智慧驅動的音訊和視訊創作平台，可協助專業和業餘播客在幾秒鐘內創建、編輯和分發生產品質的播客。該公司的使命是透過專業而有趣的易於使用的工具使廣播故事的傳播變得民主化。
Dubverse
dubverse.ai
配音影片最簡單（且神奇）的方法。 只需單擊按鈕即可將您的內容變成多語言並覆蓋更多人。
Typecast
typecast.ai
線上人工智慧語音產生器，可以將您的文字變成栩栩如生的語音。超過 300 種超現實的聲音。按照您想要的方式創建您的內容！
LANDR
landr.com
LANDR 是唯一為藝術家的音樂整個生命週期提供支援的線上平台。 創造。網路。掌握。發布。被聽到。 克雷茲。合作。大師化。分發。 Soyez écouté。
Soundation
soundation.com
在瀏覽器中的免費線上工作室中製作音樂。協作、製作節拍、錄製和編輯音訊。使用 20,000 多個循環和樣本、虛擬樂器和效果。
Ableton
ableton.com
Ableton 為全球音樂製作人社群製造軟體、硬體和其他創意工具。
Vollume
vollume.com
音量控制是一款音樂生產力工具，專為音樂家和音樂專業人士打造，可以更輕鬆地進行專案協作。將強大的播放清單管理、訊息傳遞、檔案共享和雲端儲存結合到一個簡單易用的應用程式中。
Numa Studio
numastudio.io
Numa Studio 將創作過程的各個方面集中到一個直覺的平台上，重新定義了音樂專案管理的格局。透過 Numa Studio，音樂專業人士可以體驗無與倫比的組織能力，從而節省大量時間並簡化協作。該平台的設計消除了對多種工具和平台的需求，使藝術家、製作人和團隊能夠專注於真正重要的事情 - 創造卓越的音樂。透過整合先進的共享、評論和版本控制功能，Numa 可確保每個專案細節都觸手可及，從而創造高效且精確的協作環境。這種整體方法不僅簡化了專案管理，還提高了溝通和回饋的質量，最終提高了創意產出，使 Numa 成為音樂產業不可或缺的工具。
SoundPiece
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用人工智慧創作優美的音樂。只需指定您想要的情緒、風格和長度，即可在幾秒鐘內生成一首新歌曲。您還可以根據需要調整歌曲或建立任意數量的變體。無論您是在尋找管弦樂、電子樂，甚至只是簡單的節拍 - soundpiece 都可以產生滿足您需求的音樂。最重要的是 - 所有生成的歌曲都是免版稅的。
Krotos
krotos.studio
Krotos Studio 由音訊技術先驅 Krotos 開發，是一款突破性的軟體，旨在徹底改變人們處理音效的方式。這個創新平台簡化了聲音創作過程，提供了速度、品質和創作自由的無縫融合，使用戶能夠快速製作出高品質、獨特且免版稅的音效。使用者只需點擊或揮動滑鼠即可輕鬆建立自訂聲音，從而消除了搜尋聲音庫的繁瑣過程或錄製和編輯的複雜步驟。 Krotos Studio 不僅注重效率，也注重效率。這是為了讓創作者能夠創造出真正能引起觀眾共鳴的聲音。該平台擁有超過 200 個不同類別的聲音預設，並且每月都會添加更多預設，可確保每種聲音都獨一無二，滿足各種項目和創意需求。 Krotos 執行長 Orfeas...
Alitu
alitu.com
Alitu 是一款基於網路的播客編輯工具，可獲得您的原始錄音並幫助您將它們變成令人驚嘆的、吸引觀眾的節目。該工具將嶄露頭角的廣播公司從編輯播客的技術部分中解放出來，專注於他們喜歡的部分。自動化技術部分，例如消除背景噪音和調節音量。享受一套以播客為中心的拖放工具來建立和品牌化您的劇集。輕鬆修剪剪輯並消除錯誤。向全世界發布您的節目。無需離開 Alit，即可將完成的劇集直接上傳到播客主持人 透過 Alitu 的播客課程包讓您的節目順利開展，這樣您就可以停止猜測。讓 Alitu 幫您分擔繁重的工作，加入 1500 名播客的行列，他們花更少的時間進行編輯，花更多的時間進行創作。
Audiotool
audiotool.com
開始在雲端製作音樂。 Audiotool 是一個功能強大的線上音樂製作工作室，就在您的瀏覽器中。
Auphonic
auphonic.com
自動音訊後製網路服務，使用訊號處理和機器學習技術。
Avid
avid.com
Avid 為媒體創作者提供創新技術和協作工具，以娛樂、告知、教育和啟發世界。
Notetracks
notetracks.com
Notetracks 幫助音訊和視訊創作者審查和批准創意項目（Podcast、音樂、影片、行銷內容）。在當今的遠端協作世界中，透過電子郵件來回修改草稿並不是正確的做法（例如，我們可以在 1:20、23:34 15:13 進行「嗯」和「啊」）。在電子郵件、文件、聊天和通話中做筆記和進行對話，引用帶有音訊檔案名稱的時間戳會導致錯過編輯、錯誤更改、誤解、無休止的修改，並最終導致編輯、團隊成員和客戶不滿意，從而失去專案動力和動力。使用 Notetracks 保持溝通清晰、流暢和高效——這是一個專為音訊和視訊製作團隊設計的平台，可直接在其媒體檔案上分享和收集準確的回饋。
Audiorista
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使用 Audiorista 釋放內容的潛力，這是製作您自己的自訂媒體應用程式的終極工具。將您的有聲讀物、播客、電子書、課程等無縫地轉變為一個迷人的基於訂閱的平台，以滿足您的現有受眾和新愛好者的需求。最好的部分？您不需要任何編碼專業知識！打造完美的媒體應用程序，並提供獨特的品牌、直覺的導航和無縫播放功能。自訂各個方面以創建出色的用戶旅程並讓您的受眾著迷。選擇 Audiorista 並將您的業務徹底轉變為訂閱服務。
Audiohook
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Audiohook 是一站式商店，允許企業透過所有數位和傳統音訊管道接觸客戶。
Deepsync
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Deepsync 使用語音複製技術幫助媒體公司製作音訊內容，速度比手動製作快 10 倍。它旨在簡化播客和製作工作室的製作流程。
Boomcaster
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Boomcaster 為遠端訪談提供高品質的本地錄製功能，確保工作室級音訊和高達 4K 的視訊分辨率，徹底改變了播客行業。每個參與者的輸入都是獨立捕獲的，從而保護錄音免受互聯網不穩定的影響並提供無與倫比的清晰度。我們直覺的平台還包括自動後製、即時編輯和一鍵直播到主要社交平台等功能。 Boomcaster 專為播客新手和經驗豐富的廣播公司而設計，簡化了播客製作的技術挑戰，使創作者能夠專注於提供引人注目的內容。加入信任 Boomcaster 的播客社區，以提升他們的音訊和視訊播客體驗。
Narration Box
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Narration Box 是一家由人工智慧驅動的文字轉語音和配音公司，提供 700 多名人工智慧敘述者，能夠使用 140 多種本地和超本地語言進行演講。許多人工智慧敘述者俱有情境感知能力，使他們能夠發展出具有不同口音和情感的情境聲音。使用“旁白框”，您可以透過 URL 或文件匯入文本，並在專用工作室中管理所有文字和語音資源。 每個人工智慧敘述者都有自己的一套功能，可以根據您的具體要求進行客製化。此外，Narration Box 還提供強大且反應迅速的客戶支持，以便在整個過程中為您提供協助。 無論您需要為您的專案提供專業的配音，為您的有聲讀物提供引人入勝的旁白，還是為您的多語言內容提供本地化...