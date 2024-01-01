音訊編輯軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 亞美尼亞

Alitu

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Alitu 是一款基於網路的播客編輯工具，可獲得您的原始錄音並幫助您將它們變成令人驚嘆的、吸引觀眾的節目。該工具將嶄露頭角的廣播公司從編輯播客的技術部分中解放出來，專注於他們喜歡的部分。自動化技術部分，例如消除背景噪音和調節音量。享受一套以播客為中心的拖放工具來建立和品牌化您的劇集。輕鬆修剪剪輯並消除錯誤。向全世界發布您的節目。無需離開 Alit，即可將完成的劇集直接上傳到播客主持人 透過 Alitu 的播客課程包讓您的節目順利開展，這樣您就可以停止猜測。讓 Alitu 幫您分擔繁重的工作，加入 1500 名播客的行列，他們花更少的時間進行編輯，花更多的時間進行創作。