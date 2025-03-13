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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
音訊會議應用程式透過託管語音連線連接來自不同位置的參與者。雖然它們可以處理小組通話，但它們的主要用途是促進會議和其他專業通信。這些工具對於大規模通訊也很有效，可以容納多個大型團體之間的對話。它們使擁有遠端或在家工作員工的公司以及在不同地點運營的公司受益。透過提供在地化的撥入號碼，音訊會議簡化了國際通話，無需國際電話套餐。通常，這些解決方案與網路研討會或網路會議等基於網路的工具集成，提供聊天、即時訊息以及螢幕和檔案共享等高級功能。
提議新的應用程式
Verizon
verizon.com
Verizon應用程序幫助用戶管理其Verizon帳戶，支付賬單，切換計劃，並查看數據使用情況，還提供設備購買和支持工具。
Workplace
workplace.com
工作場所是一個由Facebook開發的溝通工具，促進公司內部的協作與交流，可用於群組、即時消息和視頻會議。
Spike
spikenow.com
Spike是一個綜合通信平台，將電子郵件、聊天、視頻會議及合作文件整合在一個界面中，簡化溝通與協作。
JustCall
justcall.io
JustCall是一個全功能商業通信平台，支持語音、簡訊、電子郵件和WhatsApp等多通道客戶互動，並提供自動化工作流程和AI分析。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一個雲端平台，透過連接人員、設備與空間，將建築轉型為智能空間，提高安全性、智能性與可持續性。
Stackfield
stackfield.com
Stackfield是一個德國的全合一協作工具，提供任務管理、視頻會議和團隊聊天，確保數據安全與隱私。
CommPeak
commpeak.com
CommPeak是一個雲端呼叫中心解決方案，提供VoIP服務、DID號碼和語音轉文字功能，旨在增強商業通信和優化呼叫管理。
Mitel MiCollab
mitel.com
Mitel MiCollab 是一個企業協作平台，提供語音、視頻、消息等功能，支持跨設備和地區的統一通信。
PhoneLiveStreaming
phonelive.io
PhoneLiveStreaming 應用程式每次開始時，通過傳統電話撥打老年人的電話，將他們連接到您的直播。
Stork
stork.ai
Stork 是一個團隊工作區，自動記錄和轉錄會議，具備語音和視頻消息功能，以及強大的螢幕錄影，讓列印簡報更方便。
Voximplant
voximplant.com
Voximplant是一個通信平台，允許開發人員在應用中添加語音、視頻和消息功能，而無需建立後端基礎設施。
LoopUp
loopup.com
LoopUp是一款高品質的會議通話解決方案，讓用戶輕鬆舉辦遠程會議，並提供企業所需的安全性，易於使用，無需培訓。
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