音訊會議軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 瑞典

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
音訊會議應用程式透過託管語音連線連接來自不同位置的參與者。雖然它們可以處理小組通話，但它們的主要用途是促進會議和其他專業通信。這些工具對於大規模通訊也很有效，可以容納多個大型團體之間的對話。它們使擁有遠端或在家工作員工的公司以及在不同地點運營的公司受益。透過提供在地化的撥入號碼，音訊會議簡化了國際通話，無需國際電話套餐。通常，這些解決方案與網路研討會或網路會議等基於網路的工具集成，提供聊天、即時訊息以及螢幕和檔案共享等高級功能。
提議新的應用程式
Workplace
workplace.com
Workplace 是一種通訊工具，可連接公司中的每個人，即使他們是遠端工作。使用群組、聊天和即時視訊廣播等熟悉的功能讓人們交談和一起工作。 Workplace 是 Facebook, Inc. 開發的企業連結平台，包括群組、即時訊息和動態消息的使用。開發由 Workplace 副總裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 領導。
JustCall
justcall.io
JustCall：一體化業務通訊平台透過語音、簡訊、電子郵件和 WhatsApp 與潛在客戶和現有客戶聯繫。透過 100 多個整合和 AI 魔法實現工作流程自動化，並觀察您的業務在自動駕駛儀上成長。 JustCall 受到全球 6,000 多家企業的信賴，使面向客戶的團隊能夠在即時和呼叫後人工智慧見解的推動下提供完美的客戶互動。 JustCall 需要注意的主要功能： * 呼入和呼出 * 發送和接收簡訊和彩信 * 銷售撥號器（自動、預測和強力撥號器） * 簡訊工作流程 * 簡訊機器人 * 多級IVR * 即時代理協助 * 人工智慧簡訊副駕駛 * 人工智慧輔導 * 情緒分析 * AI通話評分 * 即時通話監控 * 分享 WhatsApp 收件匣 * 自動呼叫分配（ACD） * 100+ CRM 集成 * 70 多個國家的商務電話號碼
Spike
spikenow.com
Spike 透過將電子郵件、團隊聊天、協作文件和會議整合到一個來源中，解決了團隊和個人的溝通混亂。 Spike 供個人使用：使用 Spike 的對話式電子郵件應用程式將您的電子郵件轉變為聊天，獲得更好的電子郵件體驗。這就像擁有一個強大的訊息傳遞平台，可以優先處理最重要的訊息，這樣您就可以專注於最重要的事情。使用您現有的電子郵件並享受整潔的電子郵件體驗。 Spike for Team：團隊溝通清晰！ Spike 為團隊提供全面的生產力套件。它將團隊聊天、電子郵件、視訊會議、人工智慧工具和協作文件整合到一個統一的來源中。與內部團隊和外部利害關係人（包括同事、合作夥伴、客戶和供應商）輕鬆溝通和協作，無論他們是否使用 Spike。 Spike 是第一個專為有意義的團隊互動而設計的商業電子郵件服務。透過使用您自己的電子郵件網域或從 Spike 購買自訂網域來保持品牌一致性。享受安全、可靠且可存檔的電子郵件和訊息傳遞，確保溝通順暢。
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美國無線網路營運商，之前作為 Verizon Communications 的一個獨立部門以 Verizon Wireless 的名義運作。
Stackfield
stackfield.com
Stackfield 是一款來自德國的一體化協作工具，具有團隊協作所需的所有功能：任務和專案管理、視訊會議、團隊聊天、文件協作工作等等。 Stackfield 不僅符合 DSGVO 標準，而且符合最高的隱私和資料安全標準。所有資料儲存在德國，無法在歐盟境外存取。此外，Stackfield 是唯一透過端對端加密保護所有專案管理和整個工作流程的供應商。因此，任何人都無法看到聊天訊息、任務或文件的內容，甚至 Stackfield 的員工也無法看到。超過 10,000 家公司使用一體化協作工具來管理他們的專案、更好地進行團隊溝通並實現他們的目標。
Stork
stork.ai
自動記錄和轉錄會議的團隊工作空間。 Stork 是一款語音和視訊信使，具有強大的非同步簡報螢幕錄製功能。更少的會議。不再缺席會議。
CommPeak
commpeak.com
發現 CommPeak 的強大功能：您的終極雲端通訊解決方案 在 CommPeak，他們的使命是徹底改變基於雲端的業務通信，使其比以往任何時候都更容易、更實惠。他們致力於為像您這樣的個人和企業提供優質的產品和服務，推動成功。這就是為什麼 CommPeak 脫穎而出，成為滿足您通訊需求的終極解決方案： ||促進銷售的雲端聯絡中心解決方案 CommPeak 透過其高度可自訂的基於雲端的聯絡中心解決方案簡化了業務通訊。無論您專注於呼入、呼出或混合式呼叫中心，他們的創新工具都旨在滿足您獨特的業務需求。使用 CommPeak，您可以享受以下優勢： * 全球覆蓋範圍：利用其全球 A-Z SIP 終端服務擴大您的覆蓋範圍，其中包括 10 個區域交換機、國內撥號號碼以及超過 75 個國家/地區的本地 DID。體驗始終如一的更高品質的通話。 * 安全可靠：使用企業級呼叫中心雲端解決方案充滿信心地運作。他們透過端對端加密並遵守國際安全標準來優先考慮資料的安全性。他們的產品可擴展且可靠，確保您毫無壓力地接觸客戶。 * 卓越的品質承諾：受益於與一級提供者的直接聯繫和可自訂的呼叫中心雲端解決方案。他們提供內部專有服務，可實現更短、更快的全球路由，並得到 24/7/365 專門支援的支援。 ||經濟高效的全球雲端通信 作為全球雲端聯絡中心供應商，CommPeak 始終提供極具競爭力的價格。但真正使我們有別於其他雲端 VoIP 供應商的是他們對您成功的承諾： * 客製化解決方案：CommPeak 提供適合您業務的客製化、經濟高效的聯絡中心解決方案。告別與多家電信供應商合作的麻煩 - 他們提供全套基於雲端的服務來滿足您的所有通訊需求。 * 即時支援：存取即時支援團隊 24/7/365，致力於最大限度地提高您的營運成功。他們在這裡為您提供每一步的幫助。 * 快速部署 透過 CommPeak，您可以在短短兩個工作天內建立並運行您的聯絡中心，確保您始終在競爭中處於領先地位。 他們的模組化解決方案使公司能夠根據您獨特的業務模式創建高度客製化的解決方案。 * CommPeak Dialer - 透過自動化、即時分析、客製化、主要代理匹配、監控和 50 多個 CRM 整合進行最佳化，實現最佳效能。 * VoIP 服務 - 透過 VoIP 服務提升您的通訊：卓越的品質、有競爭力的價格、全球覆蓋範圍和 24/7 支援。 * 雲端 PBX - 使用雲端 PBX 優化您的營運：即時分析、佇列管理、快速設定以及用於高效通訊的內建軟體電話。 * DID 號碼 - 增強與本地 DID 號碼的通訊：快速啟動、廣泛的功能以及具有詳細分析的直覺式使用者入口網站。 * SMS 平台 - 透過使用者友好的平台促進您的 SMS 活動：廣泛的分析、個人化和簡單的 API 集成，以實現有效的溝通。 * 尋找 - 停止在無效號碼上浪費時間和金錢！透過 API 或其友善面板檢索任何電話號碼及其有效性的詳細資訊。 * 語音轉文字 - 以機器學習驅動的解決方案實現頂級轉錄準確性，支援 75 多種語言、進階關鍵字搜尋和強大的噪音處理功能。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一個雲端平台，可將人、物與空間連接起來，將建築轉變為智慧空間。該平台利用思科設備作為感測器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生態系統的強大功能，旨在使建築物安全、智慧、永續和無縫。 Cisco Spaces 運用思科硬體和感測器（Catalyst、Meraki、Webex）的強大功能，讓建築物安全、智慧、永續，並提供無縫的人員體驗。
Mitel MiCollab
mitel.com
Mitel MiCollab 是一個企業協作平台，無論您身在何處，只要您需要，即可安全、快速地進行通訊。 主要優點： - 您所需的一切都集中在一個地方 – 用於語音、視訊、訊息傳遞、線上狀態、會議、移動性和團隊協作的單一應用程式 - 多設備，單一體驗 – 在所有設備上保持一致的通訊體驗 - 提高企業生產力 - 透過統一服務，減少嘗試連線的時間，將更多時間投入到有成效的溝通中 - 利用團隊的力量－跟上專案進度，與同事保持聯繫，並促進跨業務孤島的知識和想法共享 - 簡單部署：部署二維碼，簡化流程 特徵： - 統一溝通與團隊協作 - 適用於 PC、Mac、Web 和行動裝置 - 行動優先設計 - 即時語音和視訊通話 - 帶有網路共享的音訊會議 - 一號到達 - 同時響鈴/移動聯動 - 協作工作空間 - 個人和群組聊天 - 文件註釋 - WebRTC 軟體電話 - Outlook® 和日曆集成 - 檔案和螢幕分享 - 多層安全 - 多區域/語言支持
LoopUp
loopup.com
LoopUp 是一款進階電話會議解決方案，可輕鬆舉辦高品質的遠端會議，同時為企業用戶提供必要的安全性。無需培訓。全球有超過 7,000 家企業信賴 LoopUp 來舉辦從日常電話會議到高知名度活動的重要遠距會議。客戶包括通濟隆 (Travelex)、起亞汽車美國公司 (Kia Motors America)、高偉紳律師事務所 (Clifford Chance) 和 BMJ。我們為全球 17 個地點的客戶群提供協助。
Voximplant
voximplant.com
Voximplant 是一個通訊平台即服務，它允許開發人員在其應用程式中添加即時通訊功能（語音、視訊和訊息傳遞），而無需建立任何後端基礎設施。 Voximplant 架構專為無伺服器設計：開發人員將 JavaScript 程式碼上傳到我們的雲端中，當呼叫到達平台或執行 HTTP API 命令時，上傳的程式碼會自動執行。通話可以從電話網路、SIP 裝置或應用程式以及 Voximplant Web 或行動 SDK 到達平台。
PhoneLiveStreaming
phonelive.io
PhoneLiveStreaming 每次啟動時都會呼叫老年人，並使用傳統電話將他們連接到您的直播。