找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
觀眾回應軟體，也稱為觀眾互動或觀眾參與軟體，使演示者和活動組織者能夠透過現場民意調查、調查、測驗和問答環節與活動參與者積極互動。該軟體在會議或演講期間促進觀眾參與和互動方面發揮著至關重要的作用，使演示者能夠輕鬆捕捉與會者的想法和意見。觀眾回應工具允許觀眾透過智慧型手機、平板電腦或筆記型電腦等個人設備提交問題、參與民意調查和測驗，從而促進迷人的第二螢幕體驗。此外，一些解決方案透過提供即時幻燈片共享和筆記功能等功能，進一步增強了第二螢幕體驗。透過利用觀眾回應軟體，演示者可以創建動態且引人入勝的會議，給觀眾留下持久的印象。
提議新的應用程式
Quizizz
quizizz.com
Quizizz是一個互動學習平台，讓用戶可隨時隨地進行自學或參加小組測驗，支援各種問題類型並提供即時反饋。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter是一款互動型演示應用，使用者可透過問卷和即時反饋提高與觀眾的互動，使會議和訓練更加有效。
Slido
sli.do
Slido是一個互動問答與民意調查平台，適用於現場和虛擬會議，增強觀眾參與與互動。
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides是一個互動演示平台，允許用戶創建包含民意調查、測驗和問答的演示，以提高觀眾的參與度。
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps是一款AI演示創建工具，能快速生成交互式演示，支持多語言和即時反饋，兼具內容與設計。
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro是一款全功能的在線調查軟件，提供調查創建、發佈和數據分析的工具，支持離線數據收集和多渠道反饋。
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere 是一款線上民意調查工具，使用者可利用手機進行即時調查、問答和測驗，提升課堂及會議互動。
Vevox
vevox.com
Vevox是一個即時民意調查和匿名問答平台，增強員工參與度，讓參與者可以透過智能手機或筆記本電腦自由互動。
myQuiz
myquiz.org
myQuiz是一款在線測驗和互動演示工具，支持多達10萬名參與者，適用於任何設備，幫助教育工作者評估學生知識。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm是一個事件管理和行銷軟體平台，提供在線邀請、嘉賓註冊、移動簽到及數位啟用功能，簡化活動組織流程。
Goosechase
goosechase.com
Goosechase是一個互動體驗平台，允許用戶創建和參加尋寶遊戲及其他活動，以增強社區參與和學習。
StreamAlive
streamalive.com
StreamAlive 是一個互動呈現平台，透過實時數據和工具提升線上與線下會議的觀眾參與度。
Echo360
echo360.com
Echo360是一個教育平台，提供視頻錄製、管理和互動功能，幫助教育者創建和分享教學內容以增強學習體驗。
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo是一款互動工具，簡化問答、即時投票和會議管理，促進參與和反饋收集，使用者可輕鬆創建投票，無需專業培訓。
Youengage
youengage.me
Youengage 是一款無需編碼的應用程式，能創建互動體驗，包括測驗、調查、智能表單、計算器等，聚焦用戶反饋與互動。
QuizModeOn
quizmodeon.com
QuizModeOn是一個網路平台，提供即時多人競賽功能，無需下載應用程式，可於各種裝置上輕鬆使用，適用於招聘、培訓與行銷等。
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji是一款結合觀眾互動和會議製作的應用程式，支持在任何會議平台中使用，增強演示文稿的吸引力和互動性。
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse 是一個互動式事件解決方案，可用於即時調查、反饋和資料收集，適用於各類會議和活動，無需下載。
Zuddl
zuddl.com
Zuddl是一個活動管理平台，支持實體、虛擬及混合活動，幫助用戶簡化活動規劃和與會者管理。
Crowdpurr
crowdpurr.com
Crowdpurr是一個互動參與平台，允許用戶在現場、虛擬或混合活動中創建互動體驗，如民意調查和問答。
Audiencly
audiencly.io
Audiencly 是一款互動簡報軟體，幫助您在網上或現場的商務會議、研討會及工作坊中與觀眾互動。
Worksup
worksup.com
Worksup是一個簡單易用的活動平台，幫助組織者快速設置活動，並為參與者提供即時直播、問答、展覽和商務交流機會。
ElectionBuddy
electionbuddy.com
ElectionBuddy是一個雲端投票平台，幫助各種組織在線進行安全的投票和選舉，確保透明度和準確性。
VoxVote
voxvote.com
VoxVote是一個免費的受眾響應系統，通過智能手機瀏覽器進行現場投票，促進演講者與觀眾的互動和即時反饋。
eBallot
eballot.com
eBallot是一個線上投票應用，提供安全且有效的投票流程，使用者可透過數位平台參加選舉和調查。
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
ThoughtExchange 是一個 AI 參與平台，幫助用戶收集和分析反饋，提供個性化的見解和可行的行動計劃。
Monterosa
monterosa.co
Monterosa應用程式是一個互動平台，用於持續與粉絲互動，旨在快速將數位產品遊戲化，以提升用戶參與度。
© 2025 WebCatalog, Inc.