觀眾反應軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
觀眾回應軟體，也稱為觀眾互動或觀眾參與軟體，使演示者和活動組織者能夠透過現場民意調查、調查、測驗和問答環節與活動參與者積極互動。該軟體在會議或演講期間促進觀眾參與和互動方面發揮著至關重要的作用，使演示者能夠輕鬆捕捉與會者的想法和意見。觀眾回應工具允許觀眾透過智慧型手機、平板電腦或筆記型電腦等個人設備提交問題、參與民意調查和測驗，從而促進迷人的第二螢幕體驗。此外，一些解決方案透過提供即時幻燈片共享和筆記功能等功能，進一步增強了第二螢幕體驗。透過利用觀眾回應軟體，演示者可以創建動態且引人入勝的會議，給觀眾留下持久的印象。
提議新的應用程式
Vevox
vevox.com
Vevox是一個即時民意調查和匿名問答平台，增強員工參與度，讓參與者可以透過智能手機或筆記本電腦自由互動。
Worksup
worksup.com
20 多年來，我們一直致力於組織會議和商務活動。有一次，面對不同的活動產業挑戰，我們決定創建一個既易於與會者使用又易於組織者快速設定的活動平台。現在，我們的專業知識涵蓋了全方位的活動管理，為合作夥伴提供簡單的活動直播、問答、參與任務、展覽機會以及參與者的商業社交活動。感謝我們從客戶那裡得到的回饋以及創辦人的實施經驗，Worksup 正在不斷發展。在每次活動策劃過程中，Worksup 都是組織者的支持朋友，我們的顧問會建議最佳解決方案來支持您的個人目標。
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon 是一個網路平台，讓您能夠進行現場多人比賽。 - 無需下載應用程序，所有行動和桌面設備都可以輕鬆存取。 - 定製品牌功能可強調並使您的品牌看起來很特別。 - 測驗的遊戲化場景為參與者帶來難忘的體驗 - 為人力資源招募、培訓、行銷策略等提供有趣的解決方案。
Monterosa
monterosa.co
一個平台，粉絲持續參與 歡迎來到互動雲。快速將數位產品遊戲化的屢獲殊榮的方式。
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo是一款互動工具，簡化問答、即時投票和會議管理，促進參與和反饋收集，使用者可輕鬆創建投票，無需專業培訓。
Audiencly
audiencly.io
Audiencly 是一款互動式簡報軟體，可協助您在線上或現場商務會議、大會、研討會等期間與觀眾互動。
StreamAlive
streamalive.com
透過互動式工具和即時指標提高現場觀眾的參與度。適用於面對面會議、混合會議、Zoom、MS Teams、YouTube Live 等。 StreamAlive 幫助演示者在各種形式的現場會議中吸引觀眾。 StreamAlive SaaS 產品是一個基於人工智慧的對話演示平台。它有助於顯著提高演示和其他現場會議（無論是在線還是面對面）中的觀眾參與度和成果。使用 StreamAlive 讓您的直播、團隊會議和網路研討會栩栩如生。您的觀眾參與聊天！ StreamAlive 將聊天轉化為即時視覺化——文字雲、民意調查、世界地圖、想法、連結、問答等。
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji是一款結合觀眾互動和會議製作的應用程式，支持在任何會議平台中使用，增強演示文稿的吸引力和互動性。
VoxVote
voxvote.com
免費的觀眾回饋系統，可與觀眾進行現場投票。 使用任何智慧型手機瀏覽器透過網路投票。
myQuiz
myquiz.org
myQuiz是一款在線測驗和互動演示工具，支持多達10萬名參與者，適用於任何設備，幫助教育工作者評估學生知識。
Goosechase
goosechase.com
Goosechase是一個互動體驗平台，允許用戶創建和參加尋寶遊戲及其他活動，以增強社區參與和學習。
Youengage
youengage.me
創造可轉換的互動體驗。無代碼。建立適合行動裝置的測驗、調查、智慧表格、計算器、即時問答、互動式虛擬活動等等。結合收集回饋和使用者參與度的同步和非同步方法。
Echo360
echo360.com
Echo360是一個教育平台，提供視頻錄製、管理和互動功能，幫助教育者創建和分享教學內容以增強學習體驗。
Crowdpurr
crowdpurr.com
Crowdpurr是一個互動參與平台，允許用戶在現場、虛擬或混合活動中創建互動體驗，如民意調查和問答。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm是一個事件管理和行銷軟體平台，提供在線邀請、嘉賓註冊、移動簽到及數位啟用功能，簡化活動組織流程。
eBallot
eballot.com
eBallot 是一家線上投票軟體和服務供應商，可讓您輕鬆進行公平、安全、有效的投票和選舉。選擇我們簡單的自我管理平台或全方位服務的投票管理。我們的現代投票功能簡化了您的決策過程。
ElectionBuddy
electionbuddy.com
ElectionBuddy 是一個基於雲端的現代化投票和會議平台，使協會、工會、非營利組織、宗教團體、房主協會、大學和 K-12 學校能夠簡化投票。它為組織提供了最安全、有效和靈活的方式，以完全自信和透明的方式進行虛擬投票和選舉。 ElectionBuddy 已為 1900 萬選民進行了超過 132,000 次選舉。
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides是一個互動演示平台，允許用戶創建包含民意調查、測驗和問答的演示，以提高觀眾的參與度。
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps是一款AI演示創建工具，能快速生成交互式演示，支持多語言和即時反饋，兼具內容與設計。
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse 是一個互動式事件解決方案，可用於即時調查、反饋和資料收集，適用於各類會議和活動，無需下載。
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro是一款全功能的在線調查軟件，提供調查創建、發佈和數據分析的工具，支持離線數據收集和多渠道反饋。
Zuddl
zuddl.com
Zuddl是一個活動管理平台，支持實體、虛擬及混合活動，幫助用戶簡化活動規劃和與會者管理。
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
儘管TexChange是AI參與和體驗平台，可加深參與度，增強數據並提供更快，更輕鬆的分析和動作 - 因此您不會浪費時光。 *通過更豐富，更個性化的參與，可以更好地見解。從多種方法中選擇以統一定量和定性數據收集並發現細微差別。 *隨著AI分析整合到整個TheTexchange平台中，參與者的見解將在幾分鐘而不是幾個月內將有針對性的解決方案變成可行的目標解決方案。 * AI分析您的參與數據，將其與有關組織的上下文信息結合在一起，並為個人或團體制定個性化的行動計劃（幾秒鐘）。 使用其複雜的分析並確保OpenAI集成，在更少的時間內獲得更廣泛的參與，更深入的見解和可行的想法。 借助threxchange，您可以在一次對話中訪問數千個聲音，並且它的AI會在幾分鐘而不是幾個月內為您提供數據分析。聽取一個問題，聆聽您的挑戰的內容，何時，有時（有時甚至在哪裡）。
Slido
sli.do
Slido是一個互動問答與民意調查平台，適用於現場和虛擬會議，增強觀眾參與與互動。
Quizizz
quizizz.com
Quizizz是一個互動學習平台，讓用戶可隨時隨地進行自學或參加小組測驗，支援各種問題類型並提供即時反饋。
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere 是一款線上民意調查工具，使用者可利用手機進行即時調查、問答和測驗，提升課堂及會議互動。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter是一款互動型演示應用，使用者可透過問卷和即時反饋提高與觀眾的互動，使會議和訓練更加有效。