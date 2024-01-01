觀眾反應軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 甘比亞

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觀眾回應軟體，也稱為觀眾互動或觀眾參與軟體，使演示者和活動組織者能夠透過現場民意調查、調查、測驗和問答環節與活動參與者積極互動。該軟體在會議或演講期間促進觀眾參與和互動方面發揮著至關重要的作用，使演示者能夠輕鬆捕捉與會者的想法和意見。觀眾回應工具允許觀眾透過智慧型手機、平板電腦或筆記型電腦等個人設備提交問題、參與民意調查和測驗，從而促進迷人的第二螢幕體驗。此外，一些解決方案透過提供即時幻燈片共享和筆記功能等功能，進一步增強了第二螢幕體驗。透過利用觀眾回應軟體，演示者可以創建動態且引人入勝的會議，給觀眾留下持久的印象。
提議新的應用程式
Quizizz
quizizz.com
使用 Quizizz 應用程式可以隨時隨地學習任何內容。您可以自學或親自或遠端參與小組測驗、作業和演示。每月有超過 2000 萬人在世界各地的學校、家庭和辦公室使用 Quizizz。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter 是觀眾參與平台。易於使用、互動、創新；演講從未如此輕鬆、輕鬆！創建獨特且充滿活力的演示文稿，給觀眾留下深刻印象並吸引觀眾。借助 Mentimeter，您可以更好地與學生、同事和客戶建立聯繫。無論是講座、研討會或會議，Mentimeter 的設計都適合各種類型的簡報。 Zoom 和 Teams 整合讓您更輕鬆地在遠端和混合世界中脫穎而出。 1.建立簡報易於使用的線上編輯器使簡報建置過程變得快速而簡單。建立一個完整的幻燈片，其中包含問題、民意調查、測驗、內容幻燈片、文字雲等。 2. 與觀眾聯繫您的觀眾使用智慧型手機連接到演示文稿，他們可以在其中提交回复。無論會議是在線上還是面...
Slido
sli.do
Slido 是適用於現場和虛擬會議和活動的終極問答和投票平台。它提供互動問答、即時民意調查和有關受眾的見解。
AhaSlides
ahaslides.com
吸引觀眾所需的一切都在這裡。而且它非常容易使用。讓您的參與者參與即時民意調查。眾包來自觀眾的最佳問題和想法。透過一些問答比賽讓你的班級興奮起來。贏得觀眾的全部注意力，並在舞台上呈現搖滾明星般的表演。 AhaSlides 不需要信用卡即可註冊。免費用戶有無限的問題，可以完全存取所有幻燈片類型。
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere 是一家私人公司，總部位於加州舊金山。 該公司成立於 2007 年 4 月，是一家提供課堂回應和觀眾回應系統線上服務的公司。 Poll Everywhere 的產品允許 100 多個國家的觀眾和教室使用行動電話，從而「策劃淘汰」專有硬體回應設備（也稱為答題器）。 2008 年，該公司從 Y Combinator 籌集了 20,000 美元的風險投資。
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps 是第一個負責內容、設計和互動性的人工智慧簡報創建工具。該平台允許用戶創建互動式演示文稿，速度比手動創建速度快 10 倍。 該平台由先進的機器學習模型提供支持，可產生獨特的內容並且不會重複。它包括吸引觀眾的互動問題，並提供多種語言的選項。 它還通過了 GDPR 和 ISO 27001 認證，確保為資料提供最佳保護。它還具有一系列功能，包括 PowerPoint 外掛程式、Microsoft Teams 應用程式、品牌選項、專業活動服務等。 用戶可以透過描述他們的主題、輸入演示和觀眾詳細資訊來開始，人工智慧將產生互動、設計和內容。 它還提供鼓舞人心的視覺效果和圖形，幫助...
QuestionPro
questionpro.com
免費調查軟體：QuestionPro 線上調查軟體可在幾分鐘內建立調查和問卷！使用我們的免費調查平台，其中包含 80 多個問題類型、現成的範本、多個調查分發和資料收集選項以及強大的調查分析儀表板。
myQuiz
myquiz.org
建立線上測驗和互動式簡報來吸引觀眾。適用於任何具有網路連線的裝置。最多 100 000 名參與者
Vevox
vevox.com
透過 Vevox 排名第一的即時投票和問答應用程式吸引線上觀眾，使混合課程、工作場所培訓和課程具有包容性。立即免費註冊。
Echo360
echo360.com
學習，啟發。透過最全面的視訊錄製和串流媒體、視訊內容管理、觀眾參與、內容創建和評估解決方案，吸引任何地方的每個學習者。 立即獲得靈感 不同的挑戰，相同的目標。無論您從事教育、商業還是政府工作，不斷變化的學習環境使您的學習者比以往任何時候都更具挑戰性 - 並且...
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一個體驗式活動行銷軟體平台，提供客製化線上邀請、賓客註冊、行動簽到和數位啟動服務。我們領先的軟體還使行銷人員能夠將關鍵事件數據納入其組織的其他銷售和行銷指標中，從而可以衡量事件有效性、加速流程並證明投資回報率。
Goosechase
goosechase.com
對於 Goosechase，經驗就是一切！ Goosechase 最初受到尋寶遊戲的啟發，是一個互動體驗平台 (IXP)，使領導者、組織和學校能夠參與、激活和教育他們的社區。 Goosechase 是在線上創建的，但在現實世界中玩，透過旨在支持組織的引人入勝的互動挑戰，讓社群變得栩栩如生。直覺的平台可以輕鬆地對任何社區產生可重複的、有趣的和積極的影響。自 2011 年在加拿大孵化以來，Goosechase 已為全球數十萬個團隊建設、培訓、籌款、教育、旅遊和娛樂體驗提供了支持。
StreamAlive
streamalive.com
透過互動式工具和即時指標提高現場觀眾的參與度。適用於面對面會議、混合會議、Zoom、MS Teams、YouTube Live 等。 StreamAlive 幫助演示者在各種形式的現場會議中吸引觀眾。 StreamAlive SaaS 產品是一個基於人工智慧的對話演示平台。它有助於顯著提高演示和其他現場會議（無論是在線還是面對面）中的觀眾參與度和成果。使用 StreamAlive 讓您的直播、團隊會議和網路研討會栩栩如生。您的觀眾參與聊天！ StreamAlive 將聊天轉化為即時視覺化——文字雲、民意調查、世界地圖、想法、連結、問答等。
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon 是一個網路平台，讓您能夠進行現場多人比賽。 - 無需下載應用程序，所有行動和桌面設備都可以輕鬆存取。 - 定製品牌功能可強調並使您的品牌看起來很特別。 - 測驗的遊戲化場景為參與者帶來難忘的體驗 - 為人力資源招募、培訓、行銷策略等提供有趣的解決方案。
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo 是一種與受眾互動的工具。它簡化了問答會議、現場民意調查和會議，包括全體會議和市政廳聚會。其實即時問答、投票、評分和詞雲等功能非常直觀，可提高參與度。該工具還包括人工智慧助手，使民意調查創建和想法生成變得毫不費力。特別是對於工作會議，Feedbeo 確保每個人都可以參與並做出貢獻。這種包容性方法對於收集有價值的見解和做出更好的決策至關重要。使用 Feedbeo 輕鬆創建線上投票，使演示者能夠專注於他們的內容，而不是瀏覽複雜的軟體。其用戶友好型設計無需事先培訓，可立即輕鬆使用。這解決了將線上投票整合到其他簡報軟體中的長期問題，從而消除了整合的需要。
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji 將觀眾參與和會議製作結合到一個應用程式中。讓您能夠展示任何內容並吸引每個人，而無需所有尷尬的過渡或摸索。 MeetMoji 適用於任何支援螢幕分享、面對面或同時支援兩者的線上會議平台。
Youengage
youengage.me
創造可轉換的互動體驗。無代碼。建立適合行動裝置的測驗、調查、智慧表格、計算器、即時問答、互動式虛擬活動等等。結合收集回饋和使用者參與度的同步和非同步方法。
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse 是市場領導者，為民意調查、問答、調查、抽獎和其他受眾參與工具提供強大、靈活的互動平台。
Zuddl
zuddl.com
Zuddl 是一個統一的活動和網路研討會平台，可協助 B2B 活動行銷人員簡化其活動技術堆疊。使用 Zuddl 從一個平台管理您的活動計劃，而不是使用 8-10 個不同的工具和平台來端到端地運行一項活動。 Zuddl 統一活動和網路研討會平台可協助B2B 行銷人員： - 透過統一多點解決方案提高營運效率- 從一個平台端到端管理活動： - 建立令人驚嘆的登陸頁面- 動態註冊和票務- 舉辦活動和網路研討會- 內建視訊製作和編輯- 視訊點播基礎設施- 與Salesforce、Hubspot、Marketo、Eloqua 和其他常用CRM 的本機整合- 透過在整個活動和多個活動中及時提供有關與會者和熱...
Worksup
worksup.com
20 多年來，我們一直致力於組織會議和商務活動。有一次，面對不同的活動產業挑戰，我們決定創建一個既易於與會者使用又易於組織者快速設定的活動平台。現在，我們的專業知識涵蓋了全方位的活動管理，為合作夥伴提供簡單的活動直播、問答、參與任務、展覽機會以及參與者的商業社交活動。感謝我們從客戶那裡得到的回饋以及創辦人的實施經驗，Worksup 正在不斷發展。在每次活動策劃過程中，Worksup 都是組織者的支持朋友，我們的顧問會建議最佳解決方案來支持您的個人目標。
Monterosa
monterosa.co
一個平台，粉絲持續參與 歡迎來到互動雲。快速將數位產品遊戲化的屢獲殊榮的方式。
Audiencly
audiencly.io
Audiencly 是一款互動式簡報軟體，可協助您在線上或現場商務會議、大會、研討會等期間與觀眾互動。
Crowdpurr
crowdpurr.com
透過瑣事、排行榜等為您的活動增添樂趣…免費！ Crowdpurr 可協助您為現場、虛擬和混合活動創建有趣的互動式行動體驗。
ElectionBuddy
electionbuddy.com
ElectionBuddy 是一個基於雲端的現代化投票和會議平台，使協會、工會、非營利組織、宗教團體、房主協會、大學和 K-12 學校能夠簡化投票。它為組織提供了最安全、有效和靈活的方式，以完全自信和透明的方式進行虛擬投票和選舉。 ElectionBuddy 已為 1900 萬選民進行了超過 132,000 次選舉。
OMBEA Insights
ombea.com
OMBEA Insights 是一個產品系列，可協助您收集和了解人們日常生活中的回饋。 簡而言之：您可以在接觸點放置一個或多個回饋收集器，例如 ExpressPods 或 Web Widget，以便人們表達意見。回饋會彙總並在 OMBEA Insights 儀表板中以圖表和可操作的見解呈現。
VoxVote
voxvote.com
免費的觀眾回饋系統，可與觀眾進行現場投票。 使用任何智慧型手機瀏覽器透過網路投票。
eBallot
eballot.com
eBallot 是一家線上投票軟體和服務供應商，可讓您輕鬆進行公平、安全、有效的投票和選舉。選擇我們簡單的自我管理平台或全方位服務的投票管理。我們的現代投票功能簡化了您的決策過程。
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