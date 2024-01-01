觀眾反應軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 法國

Feedbeo

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Feedbeo 是一種與受眾互動的工具。它簡化了問答會議、現場民意調查和會議，包括全體會議和市政廳聚會。其實即時問答、投票、評分和詞雲等功能非常直觀，可提高參與度。該工具還包括人工智慧助手，使民意調查創建和想法生成變得毫不費力。特別是對於工作會議，Feedbeo 確保每個人都可以參與並做出貢獻。這種包容性方法對於收集有價值的見解和做出更好的決策至關重要。使用 Feedbeo 輕鬆創建線上投票，使演示者能夠專注於他們的內容，而不是瀏覽複雜的軟體。其用戶友好型設計無需事先培訓，可立即輕鬆使用。這解決了將線上投票整合到其他簡報軟體中的長期問題，從而消除了整合的需要。