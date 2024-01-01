觀眾反應軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 荷屬阿魯巴

Feedbeo

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Feedbeo 是一種與受眾互動的工具。它簡化了問答會議、現場民意調查和會議，包括全體會議和市政廳聚會。其實即時問答、投票、評分和詞雲等功能非常直觀，可提高參與度。該工具還包括人工智慧助手，使民意調查創建和想法生成變得毫不費力。特別是對於工作會議，Feedbeo 確保每個人都可以參與並做出貢獻。這種包容性方法對於收集有價值的見解和做出更好的決策至關重要。使用 Feedbeo 輕鬆創建線上投票，使演示者能夠專注於他們的內容，而不是瀏覽複雜的軟體。其用戶友好型設計無需事先培訓，可立即輕鬆使用。管理民意調查的視圖以及將民意調查呈現給觀眾的視圖就像魔術鏈接一樣工作。這解決了將線上投票整合到其他簡報軟體...