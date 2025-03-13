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受眾情報平台 - 最受歡迎的應用程式

受眾情報平台收集和評估公開的線上數據，使企業能夠深入了解目標受眾。行銷人員利用從這些平台獲得的數據來制定客戶群、識別影響者、進行市場研究並指導決策過程。該軟體能夠提供即時、持續的受眾洞察和分析，有助於企業在品牌行銷、內容策略、廣告和產品開發等領域做出快速、明智的決策。

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Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch Consumer Intelligence是一款數字消費智能平台，幫助企業監控社交媒體數據，分析品牌存在和情感趨勢。

Wrench.ai

Wrench.ai

wrench.ai

Wrench.ai是一款基於大數據的軟體，透過人工智慧幫助用戶分析數據、管理任務，實現自動化以提高效率和生產力。

People Pattern

People Pattern

peoplepattern.com

人們模式應用程序通過數據科學分析社交媒體數據，提供關於用戶行為和偏好的深入見解，幫助企業做出決策。

Audiense

Audiense

audiense.com

Audiense是一個幫助企業理解目標受眾和優化行銷、社交媒體及內容策略的平台。

Khoros

Khoros

khoros.com

Khoros是一個社交媒體管理平台，幫助企業簡化社交營銷操作，有效管理品牌形象及分析社交表現。

Quantcast

Quantcast

quantcast.com

Quantcast應用程式透過分析用戶瀏覽行為，幫助企業理解受眾並優化其數字行銷策略。

GWI

GWI

gwi.com

GWI應用程序提供市場研究和消費者行為的數據分析，幫助企業了解目標群體並優化營銷策略。

Resonate

Resonate

resonate.com

共鳴應用程式是一個AI驅動的消費者數據平台，提供即時的市場研究和消費者洞見，幫助企業了解客戶行為及優化行銷策略。

StatSocial

StatSocial

statsocial.com

StatSocial是一款提供跨平台社交受眾洞察的應用，幫助用戶分析受眾資料，制定數據驅動的營銷決策。

Brandwatch Influence

Brandwatch Influence

brandwatch.com

Brandwatch Influence 是一個整合的影響者營銷平台，提供發現影響者、管理關係及活動的工具，支援多個社交媒體平台。

Lifesight

Lifesight

lifesight.io

Lifesight是一個營銷情報平台，通過分析數據幫助企業制定明智的營銷決策並優化營銷成果，無需數據科學家。

Choozle

Choozle

choozle.com

Choozle是一款數字廣告軟件平台，利用消費者數據促進程序化廣告，整合多渠道媒體報告，確保數據準確性與一致性。

Zoomph

Zoomph

zoomph.com

Zoomph 是一個端對端的平台，幫助您評估贊助價值並了解您的受眾。

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