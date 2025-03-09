受眾情報平台 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
受眾情報平台收集和評估公開的線上數據，使企業能夠深入了解目標受眾。行銷人員利用從這些平台獲得的數據來制定客戶群、識別影響者、進行市場研究並指導決策過程。該軟體能夠提供即時、持續的受眾洞察和分析，有助於企業在品牌行銷、內容策略、廣告和產品開發等領域做出快速、明智的決策。
提議新的應用程式
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch Consumer Intelligence是一款數字消費智能平台，幫助企業監控社交媒體數據，分析品牌存在和情感趨勢。
Choozle
choozle.com
Choozle – Digital Advertising Made Easy® – 提供了一個數位廣告軟體平台，利用詳細的消費者資料來支援跨顯示器、連網電視、影片、行動和其他媒體的程式化廣告活動，所有這些都透過一個直觀的介面進行。
Khoros
khoros.com
Khoros是一個社交媒體管理平台，幫助企業簡化社交營銷操作，有效管理品牌形象及分析社交表現。
Quantcast
quantcast.com
Quantcast Advertise 由我們獨特的即時客戶瀏覽行為的大量資料集提供支援。我們了解您客戶的下一步行動，並可以先幫助您到達那裡，以令人難以置信的效率為最相關的客戶提供服務。我們還可以幫助您針對任何目標受眾以卓越的準確性和規模來放大您的品牌故事。
Audiense
audiense.com
Audiense是一個幫助企業理解目標受眾和優化行銷、社交媒體及內容策略的平台。
Lifesight
lifesight.io
讓每一分行銷費用都發揮作用 - 利用您自己的數據和人工智慧支援的測量來做出最佳的行銷決策。不需要數據分析師或科學家。 Lifesight 的平台使現代行銷人員能夠透過掌握客戶資料、減少 ID 遺失、支援個人化自有管道體驗以及實現隱私安全測量來取得更大成果。
GWI
gwi.com
由 GWI 提供支援的按需消費者研究。觸手可及的全球消費者資料可立即了解您的受眾。
Brandwatch Influence
brandwatch.com
在一個地方管理所有影響者行銷。 發現影響者、處理關係並管理行銷活動，所有這些都在一個端到端解決方案中進行。
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.ai是一款基於大數據的軟體，透過人工智慧幫助用戶分析數據、管理任務，實現自動化以提高效率和生產力。
StatSocial
statsocial.com
StatSocial 是業界唯一的跨平台社群受眾洞察提供商，為全球機構和財富 500 強品牌提供明智的、數據驅動的行銷決策。 StatSocial 的Silhouette™ 平台提供豐富的全通路社群受眾數據，使行銷人員能夠透過多種方式對任何受眾採取行動： > 了解任何受眾的獨特興趣、興趣和偏好> 對任何消費者、競爭對手、品牌或社交受眾進行研究> 識別社交和影響者活動中有機暴露的受眾> 在全平台上部署品牌衡量研究> 識別與您的受眾互動的影響者並驗證現有合作夥伴關係> 豐富任何第一方或第三方資料集> 建立用於監控的社群面板，或上傳社群資訊受眾進行進一步分析 > 發現高度個人化、程式化行銷活動的首選媒體管道
Resonate
resonate.com
Resonate Ignite 平台是唯一一個由人工智慧驅動的消費者資料和分析平台，可無縫加速洞察行動。登入即可立即存取有關當今消費者的超相關、新鮮的消費者市場研究。 Ignite 為 2.3 億個人消費者提供超過 14,000 個即時、專有、價值驅動的見解。加入您的第一方資料以加深您對客戶的了解。快速建立和分析高度相關、有針對性的微細分，以增強您的細分策略。 Ignite 直接連接到您的行銷生態系統，讓您能夠根據不斷變化的市場狀況採取行動。
Zoomph
zoomph.com
Zoomph 作為受眾情報和贊助評估的端到端平台，可協助您衡量贊助價值並了解您的受眾。
People Pattern
peoplepattern.com
人們模式應用程序通過數據科學分析社交媒體數據，提供關於用戶行為和偏好的深入見解，幫助企業做出決策。