受眾情報平台 - 最受歡迎的應用程式 - 烏茲別克

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Khoros Marketing 讓客戶能夠簡化複雜的社交行銷操作，以建立和保護他們的品牌。 Khoros Marketing 為客戶提供： * 社交行銷：在易於配置且適應性強的平台中協調、管理、參與和衡量綜合社交活動。 * 情報：基於跨公共社交管道的即時、無限制搜索，透過強大且易於訪問的見解，保持市場、競爭對手和受眾的領先地位。 * Vault：透過存取和憑證管理在您的社交足跡中保護您的品牌。 * 體驗：透過社群 UGC 的力量激發受眾參與您的數位資產。 * 主要優勢包括： 擴展您的互動：將您的所有團隊、管道和內容整合到一個平台中，以管理整合的社交活動。 * 保護您的品牌：對帳戶存取、內容審批和團隊的集中可見性和控制意味著大規模保護品牌資產。 * 衡量重要事項：透過可設定的儀表板和資料匯出，將您的社交績效轉化為對您的業務重要的指標。 * 危機管理：透過了解危機何時出現以及如何以及何時使用即時數據和自訂通知進行參與，掌握任何危機。 * 競爭情報：制定競爭基準並追蹤競爭對手的活動，以確保有意義的品牌差異化。