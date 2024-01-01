受眾情報平台 - 最受歡迎的應用程式 - 智利

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
受眾情報平台收集和評估公開的線上數據，使企業能夠深入了解目標受眾。行銷人員利用從這些平台獲得的數據來制定客戶群、識別影響者、進行市場研究並指導決策過程。該軟體能夠提供即時、持續的受眾洞察和分析，有助於企業在品牌行銷、內容策略、廣告和產品開發等領域做出快速、明智的決策。
提議新的應用程式
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家數位消費者情報公司，總部位於英國布萊頓。 Brandwatch 銷售六種不同的產品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一種「自助應用程式」或軟體即服務，它對社交媒體資料進行存檔，以便為公司提供資訊和追蹤特定細分市場以分析其品牌線上形象的方法。部落格、新聞網站、論壇、影片、評論、圖像和社交網絡，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。使用者可以使用文字和圖像搜尋來搜尋數據，並使用圖...
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI 建立基於大數據的軟體和工具，使領導者能夠做出更好的決策並自動化計劃和活動，以最大限度地利用資源以獲得最佳回報。
People Pattern
peoplepattern.com
人員模式透過使用數據科學將公眾表達轉化為可操作的角色集，為公司提供受眾洞察。 傳統的市場研究非常耗時、規模不可靠且容易產生偏見。 People Pattern 使用複雜的數據科學技術從社交媒體用戶生成的公正意見和數據的海洋中提取可操作的營銷見解。 我們將此稱為受眾情報。
Audiense
audiense.com
了解受眾並獲得更好的行銷結果、社群媒體結果、影響者結果、媒體策略、成長策略或廣告支出回報所需的一切。 將消費者細分和文化洞察置於策略的中心，讓您的團隊以前所未有的方式了解受眾。 了解什麼能激勵您的受眾、感動他們並影響他們。
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing 讓客戶能夠簡化複雜的社交行銷操作，以建立和保護他們的品牌。 Khoros Marketing 為客戶提供： * 社交行銷：在易於配置且適應性強的平台中協調、管理、參與和衡量綜合社交活動。 * 情報：基於跨公共社交管道的即時、無限制搜索，透過強大且易於訪問的見解，保持市場、競爭對手和受眾的領先地位。 * Vault：透過存取和憑證管理在您的社交足跡中保護您的品牌。 * 體驗：透過社群 UGC 的力量激發受眾參與您的數位資產。 * 主要優勢包括： 擴展您的互動：將您的所有團隊、管道和內容整合到一個平台中，以管理整合的社交活動。 * 保護您的品牌：對帳戶存取、內容...
GWI
gwi.com
由 GWI 提供支援的按需消費者研究。觸手可及的全球消費者資料可立即了解您的受眾。
Lifesight
lifesight.io
讓每一分行銷費用都發揮作用 - 利用您自己的數據和人工智慧支援的測量來做出最佳的行銷決策。不需要數據分析師或科學家。 Lifesight 的平台使現代行銷人員能夠透過掌握客戶資料、減少 ID 遺失、支援個人化自有管道體驗以及實現隱私安全測量來取得更大成果。
Quantcast
quantcast.com
Quantcast Advertise 由我們獨特的即時客戶瀏覽行為的大量資料集提供支援。我們了解您客戶的下一步行動，並可以先幫助您到達那裡，以令人難以置信的效率為最相關的客戶提供服務。我們還可以幫助您針對任何目標受眾以卓越的準確性和規模來放大您的品牌故事。
Resonate
resonate.com
Resonate Ignite 平台是唯一一個由人工智慧驅動的消費者資料和分析平台，可無縫加速洞察行動。登入即可立即存取有關當今消費者的超相關、新鮮的消費者市場研究。 Ignite 為 2.3 億個人消費者提供超過 14,000 個即時、專有、價值驅動的見解。加入您的第一方資料以加深您對客戶的了解。快速建立和分析高度相關、有針對性的微細分，以增強您的細分策略。 Ignite 直接連接到您的行銷生態系統，讓您能夠根據不斷變化的市場狀況採取行動。
StatSocial
statsocial.com
StatSocial 是業界唯一的跨平台社群受眾洞察提供商，為全球機構和財富 500 強品牌提供明智的、數據驅動的行銷決策。 StatSocial 的Silhouette™ 平台提供豐富的全通路社群受眾數據，使行銷人員能夠透過多種方式對任何受眾採取行動： > 了解任何受眾的獨特興趣、興趣和偏好> 對任何消費者、競爭對手、品牌或社交受眾進行研究> 識別社交和影響者活動中有機暴露的受眾> 在全平台上部署品牌衡量研究> 識別與您的受眾互動的影響者並驗證現有合作夥伴關係> 豐富任何第一方或第三方資料集> 建立用於監控的社群面板，或上傳社群資訊受眾進行進一步分析 > 發現高度個人化、程式化行銷活動的首選...
Brandwatch Influence
brandwatch.com
在一個地方管理所有影響者行銷。 發現影響者、處理關係並管理行銷活動，所有這些都在一個端到端解決方案中進行。
Choozle
choozle.com
Choozle – Digital Advertising Made Easy® – 提供了一個數位廣告軟體平台，利用詳細的消費者資料來支援跨顯示器、連網電視、影片、行動和其他媒體的程式化廣告活動，所有這些都透過一個直觀的介面進行。
Zoomph
zoomph.com
Zoomph 作為受眾情報和贊助評估的端到端平台，可協助您衡量贊助價值並了解您的受眾。