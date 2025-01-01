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拍賣軟體為拍賣師和活動組織者提供了一個數位平台，可以有效地規劃、管理和執行拍賣。這些工具允許用戶通常透過網路介面建立庫存列表，並簡化投標和付款收集流程。 大多數現代拍賣解決方案都支援移動或無紙化投標，而有些解決方案仍然提供在必要時創建實體投標表的選項。當出價高於或獲勝時，與會者會收到即時通知，並附有付款和物品領取的說明。用戶還可以產生報告來追蹤利潤、剩餘庫存、銷售、捐贈和其他關鍵指標。此外，一些軟體還包括增強的活動管理功能，如票務、賓客簽到和基本行銷工具。
提議新的應用程式
Givebutter
givebutter.com
Givebutter是一個非營利籌款平台，提供票務、捐款和捐助者管理工具，幫助組織簡化籌款流程，並加強捐助者參與。
Trellis
trellis.org
Trellis是一款為活動、拍賣和抽獎提供募款軟體的應用，幫助慈善機構簡化票務、捐款和各類活動的管理。
Accelevents
accelevents.com
Accelevents是一個易於使用的活動管理平台，支援虛擬、混合及面對面活動的組織與管理，提供全面的功能與分析報告。
OneCause
onecause.com
OneCause是一款籌款軟體，為非營利組織提供在線和活動籌款解決方案，簡化事件管理並增強捐助者參與度。
Bidddy
bidddy.com
Bidddy是一款讓您在Instagram上進行拍賣的應用程式，結合行銷與銷售，幫助您節省時間並提高參與度。
Ggiv
qgiv.com
Ggiv是一個全方位的籌款平台，提供工具幫助非營利組織管理籌款活動並與捐助者互動。
Handbid
handbid.com
Handbid是一個籌款平台，支持在線拍賣、移動競標和捐贈，幫助組織者簡化活動管理和增加參與。
Auctria
auctria.com
Auctria是一個易於使用的籌款平台，支持各種活動和拍賣籌款，提供捐贈管理、票務和報告工具，幫助組織簡化籌款流程。
Greater Giving
greatergiving.com
Greater Giving是一個在線籌款平台，提供工具幫助慈善機構管理活動和簡化捐贈過程，提高籌款效率。
Giveffect
giveffect.com
Giveffect 是一個專為非營利組織設計的綜合軟件平台，提供籌款、活動管理、志願者管理及捐助者管理等功能。
Snoofa
snoofa.com
Snoofa 是一個雲端拍賣管理系統，幫助各種規模的企業管理拍賣過程，包括估價、庫存管理、客戶溝通、在線出價等。
Givergy
givergy.com
Givergy是一款籌款平台，提供面對面與在線活動的解決方案，幫助非營利組織提高籌款效率和參與度。
RallyUp
rallyup.com
RallyUp是一個免費的互動募款平台，幫助各類型組織輕鬆創建專業募款活動，包括活動、抽獎、拍賣等。
Event.Gives
event.gives
Event.Gives是一款活動管理應用程式，提供售票、與會者管理、捐款收集等工具，簡化活動組織與提升參與者體驗。
Bid Beacon
bidbeacon.com
Bid Beacon是一款整合的行動拍賣應用程式，旨在提升您的收入、活化籌款活動，並改善靜默拍賣的體驗。
BetterWorld
betterworld.org
BetterWorld是一個雲端籌款平台，幫助非營利組織輕鬆管理籌款活動，包括拍賣、捐款和事件管理等功能。
SchoolAuction.net
schoolauction.net
SchoolAuction.net是一個簡單且安全的平台，幫助學校和機構計畫及管理各種籌款活動，包括拍賣和在線活動。
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