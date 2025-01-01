歸因軟體 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
公司利用行銷歸因軟體來分析整個勘探和銷售流程中的各種行為、事件或接觸點如何影響其行銷和銷售工作的整體成功。由於成交通常是多種因素複雜交互作用的結果，這些因素以某種不可預測的順序發生，因此確定成功的關鍵因素可能具有挑戰性。行銷歸因軟體在根據與公司互動期間對客戶或潛在客戶的影響為可能影響銷售成功的每個因素分配價值方面發揮著至關重要的作用。作為一個中心樞紐，該軟體整合了來自各種行銷和軟體工具的數據，與銷售、行銷或公共關係部門使用的解決方案無縫集成，例如CRM、行銷自動化、電子郵件行銷、電子郵件追蹤、需求產生和銷售分析工具。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
CallRail
callrail.com
CallRail是一個呼叫跟踪和營銷分析平台，幫助企業追蹤潛在客戶的來源，管理客戶互動，並提供實時見解以優化行銷。
Constant Contact
constantcontact.com
持續聯繫是一個電子郵件和社交媒體營銷平台，幫助小型企業管理數位行銷和客戶互動。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign是一個營銷自動化平台，幫助企業透過電子郵件和CRM工具連結客戶，並提供個性化的營銷體驗。
Impact
impact.com
impact.com是一個全球合作夥伴管理平台，幫助企業發現和管理各類型的合作夥伴關係，包括聯盟、市場營銷者及內容發布者。
BL.INK
bl.ink
BL.INK是一個鏈接縮短與QR碼生成平台，提供數據跟踪和管理功能，協助用戶優化數字營銷效果。
AdRoll
adroll.com
AdRoll是一個人工智慧驅動的行銷平台，提供受眾定位、跨渠道互動及廣告效果測量，幫助企業優化廣告活動和提升品牌忠誠度。
Factors.AI
factors.ai
因素.AI幫助B2B SaaS行銷人員整合數據，分析行銷活動的影響，提高投資回報率並提供關鍵見解。
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale是一款多合一的電子商務操作系統，集中各平台數據，提供可定制的儀表板，幫助企業實時跟踪和分析重要指標。
Flowcode
flowcode.com
Flowcode是一個技術平台，通過動態QR碼和數據分析幫助企業提升客戶互動和營銷效果，專注於一手數據收集。
Tomi.ai
tomi.ai
Tomi.ai 是一個重視隱私的網站訪客與潛在客戶評分平台，預測訪客購買機率及未來收益，幫助優化廣告及銷售流程。
PixelMe
pixelme.me
PixelMe是一個多重觸控客戶歸因平台，提供鏈接管理、客戶行為分析及重新定位功能，幫助企業優化其數字營銷工作。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics為企業提供全面的呼叫跟踪和分析工具，有助於優化營銷策略和提升客戶互動。
Solitics
solitics.com
Solitics是一個創新的客戶互動平台，幫助企業自動化和個性化客戶生命周期管理，促進數據整合與分析。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus是一個幫助企業管理客戶生命周期的平台，通過第一方數據提供數字體驗並驅動回報。
Attribution
attributionapp.com
歸因是一款多點觸摸歸因工具，用於追蹤廣告支出、轉化等數據，幫助企業優化營銷策略及ROI。
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack 是一個 B2B 的分析與歸因平台，整合行銷、產品、收入和銷售數據，以測量管道和買家的旅程。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase 是一個基於帳戶的營銷和銷售平台，幫助企業識別和互動最有價值的客戶，提升參與度和銷售效率。
Madgicx
madgicx.com
Madgicx是一款針對Meta廣告的綜合工具，幫助用戶自動化廣告優化、了解目標受眾及提升廣告表現。
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail是一個電子郵件和多渠道營銷平台，幫助用戶簡化與客戶的溝通，提升電子郵件營銷效果並提供數據分析。
CallSource
callsource.com
CallSource是一個呼叫跟踪和潛在客戶管理平台，幫助企業分析營銷效果、優化策略和提升客戶滿意度。
Fospha
fospha.com
Fospha是一個營銷優化平台，幫助企業準確衡量各渠道的廣告成效，實現精確的廣告歸因。
rampmetrics
rampmetrics.com
Rampmetrics是一款行銷分析工具，提供轉換追蹤、歸因分析和漏斗分析，無需程式碼或複雜設置，幫助企業管理績效指標。
TrafficGuard
trafficguard.ai
TrafficGuard 是一款廣告欺詐預防應用，通過先進的技術實時篩選無效流量，以保障廣告支出並提升廣告效益。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
統治者分析是一款營銷數據分析平台，能追蹤客戶旅程，準確歸因收入，並支持CRM系統整合以優化營銷效果。
Cometly
cometly.com
Cometly是一個營銷歸因平台，提供廣告績效分析和轉換追踪，幫助企業根據準確數據優化營銷策略。
LeadsRx
leadsrx.com
LeadsRx是一個SaaS平台，幫助品牌和代理商分析營銷預算和活動的成效，提供客戶旅程和歸因的深入見解。
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts是一個多合一的潛在客戶跟踪軟體，幫助營銷代理商和企業自動追蹤電話、表單及聊天互動，並提供報告和管理功能。
NestAds
nestscale.com
NestAds應用專為Shopify商戶設計，提供廣告數據分析和客戶旅程見解，支持多個營銷渠道的效能追蹤和優化。
Wizaly
wizaly.com
Wizaly 應用程序基於數據分析，幫助優化市場行銷渠道的回報率並理解客戶旅程，實現市場活動的最佳化。
Lifesight
lifesight.io
Lifesight是一個營銷情報平台，通過分析數據幫助企業制定明智的營銷決策並優化營銷成果，無需數據科學家。
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight 是一個雲端行銷測量平台，能夠評估各個線上與線下廣告渠道的跨渠道表現。
Openprise
openprisetech.com
Openprise 是一個無代碼數據自動化平台，幫助企業整合和優化數據流程，提升數據質量，促進銷售和營銷的協同工作。
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow是一個AI驅動的收入營銷平台，幫助B2B營銷團隊分析數據、預測效果並優化預算，以達成KPI。
ChannelMix
channelmix.com
ChannelMix是一個營銷數據管理平台，幫助企業整合和分析多渠道數據，提升營銷投資回報率，無需編碼知識。
Tracify
tracify.ai
Tracify是一款專為電子商務設計的應用程序，提供多渠道的市場活動跟踪和歸因，支持數據分析和用戶行為監測。
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute 是一款利用 AI 技術，提供廣播媒體廣告實時績效指標的應用，幫助媒體廣播商展示數位價值並提升廣告主滿意度。
CaliberMind
calibermind.com
CaliberMind是一個客戶數據管理平台，幫助企業整合和分析客戶互動，以優化營銷和銷售策略。
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata是一個B2B收入歸因平台，整合客戶旅程數據，提供可行見解以優化營銷策略和增強投資回報。
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp是一個數據協作平台，幫助企業整合客戶數據，提供針對性廣告和個性化體驗，並支持跨平台數據合作測量和分析。
TrackMaven
trackmaven.com
TrackMaven 是一個行銷分析平台，整合各種數據以協助行銷人員評估和提升其數位行銷成效，並與競爭者比較結果。
Clarivoy
clarivoy.com
Clarivoy是一個分析平台，幫助汽車行業企業整合客戶數據，優化營銷策略，提供完整的銷售歸因和分析工具。
Roivenue
roivenue.com
Roivenue是一款電商分析工具，幫助行銷人員透過數據整合優化營收與廣告預算，以提高投資回報率。
Measured
measured.com
Measured 是一款測量工具，幫助品牌評估媒體對性能的增量貢獻，以提升行銷效率並促進成長。
Rockerbox
rockerbox.com
Rockerbox 透過提供對客戶旅程的見解及歸因分析，幫助企業優化其營銷策略與渠道效能，支持數據整合與分析。
Attribuly
attribuly.com
Attribuly 是一款專為 Shopify 商店設計的應用，提供準確的轉換追踪與歸因，幫助優化廣告及提升投資報酬率。
Invoca
invoca.com
Invoca是一個增收執行平台，幫助市場和銷售團隊追蹤和優化購買旅程，提高銷售及客戶體驗。