Web 應用程式的專屬商店 找到合適的軟體和服務。

搜尋​​​​

最受歡迎 最近新增 歸因軟體 - 最受歡迎的應用程式

公司利用行銷歸因軟體來分析整個勘探和銷售流程中的各種行為、事件或接觸點如何影響其行銷和銷售工作的整體成功。由於成交通常是多種因素複雜交互作用的結果，這些因素以某種不可預測的順序發生，因此確定成功的關鍵因素可能具有挑戰性。行銷歸因軟體在根據與公司互動期間對客戶或潛在客戶的影響為可能影響銷售成功的每個因素分配價值方面發揮著至關重要的作用。作為一個中心樞紐，該軟體整合了來自各種行銷和軟體工具的數據，與銷售、行銷或公共關係部門使用的解決方案無縫集成，例如CRM、行銷自動化、電子郵件行銷、電子郵件追蹤、需求產生和銷售分析工具。