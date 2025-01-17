歸因軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 帛琉

Ecomail.app

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Ecomail 是一個電子郵件和全通路行銷平台。使用電子郵件、簡訊、Facebook 與客戶進行有效溝通。透過我們，您可以簡單、自動地完成此操作，但需要單獨照顧。使用我們的拖放編輯器創建美觀、響應靈敏的模板，或從 100 個預製模板中選擇一個。領先一步，利用個人化的動態內容在客戶的收件匣中脫穎而出。使用我們的高級細分選項來自訂內容並對您的客戶行為做出反應。此外，使用註冊表單和 Facebook 引導廣告來擴大您的資料庫。透過綜合報告進行改進。我們提供 OR、CTR、跳出率、退訂率或垃圾郵件投訴的數據。此外，還可以查看轉換率、收入、每個聯絡人的活動、點擊地圖、在桌面和行動裝置上開啟、郵件用戶端以及許多其他有用的洞察統計資料。利用我們簡單的自動化建構器，讓自動化為您服務。使用最受歡迎的自動化模板 - 歡迎系列、首次購買折扣、生日自動化、廢棄購物車、購買獎勵、電子書下載等。使用整合直接從您的商店獲取資料 - 我們提供 Shopify、Woocommerce、Opencart、Ecwid、Zapier、API 等。透過我們為期一個月的免費試用來親自體驗 Ecomail！只需幾個步驟，我們就可以輕鬆發送新聞通訊並與您的客戶進行溝通。我們的支援對所有用戶都是免費的。我們隨時為您服務：[email protected] 我們的付費方案從每月 5 歐元起。