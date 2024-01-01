歸因軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 格陵蘭

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
公司利用行銷歸因軟體來分析整個勘探和銷售流程中的各種行為、事件或接觸點如何影響其行銷和銷售工作的整體成功。由於成交通常是多種因素複雜交互作用的結果，這些因素以某種不可預測的順序發生，因此確定成功的關鍵因素可能具有挑戰性。行銷歸因軟體在根據與公司互動期間對客戶或潛在客戶的影響為可能影響銷售成功的每個因素分配價值方面發揮著至關重要的作用。作為一個中心樞紐，該軟體整合了來自各種行銷和軟體工具的數據，與銷售、行銷或公共關係部門使用的解決方案無縫集成，例如CRM、行銷自動化、電子郵件行銷、電子郵件追蹤、需求產生和銷售分析工具。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
CallRail
callrail.com
CallRail 讓各種規模的企業都能輕鬆地將更多潛在客戶轉變為更好的客戶。我們的行銷分析和業務通訊解決方案為超過 200,000 家企業提供服務，並與領先的行銷和銷售軟體集成，提供即時洞察，幫助我們的客戶充滿信心地進行行銷。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Impact
impact.com
Impact.com 是全球領先的合作夥伴關係管理平台，自 2008 年成立以來，一直在改變企業發現和管理所有類型合作夥伴關係的方式，包括附屬機構、影響者、商業內容出版商、B2B 等。的平台可以幫助企業（品牌、出版商和代理商）與出版商和消費者建立真實、持久和有益的關係。透過提供整個消費者旅程的可見性，他們能夠輕鬆、透明地聚合、協調和優化整個合作夥伴組合的總價值，從而推動成長並為消費者創造新價值。若想進一步了解 Impact.com 的技術平台和合作夥伴市場如何推動沃爾瑪、Uber、Shopify、聯想、歐萊雅、Fanatics、Levi's 和 1-800-Flowers 等全球企業品牌的收入...
BL.INK
bl.ink
BL.INK 為縮短的 URL 和 QR 程式碼提供無限的資料和靈活性。借助 BL.INK，您將創建數千個自訂連結來捕獲無限的數據點，以便您可以衡量每個用戶接觸點並完善每次互動。團隊中的每個人都可以創建完美的數據來準確衡量行銷歸因的每個要素。每個訪問您的連結的客戶每次都會獲得他們需要的信息，並且沒有損壞的連結。比賽結束時需要更改鏈接，或以用戶自己的語言顯示頁面？使用 BL.INK，一切都很簡單。沒有其他 URL 縮短程式或 QR 程式碼創建器可以與您現有的工具集成，幫助您避免損壞的鏈接，在更新鏈接時實現零停機，並擁有一個基於企業公司工作方式構建的平台。僅BL.INK。自 2008 年以來深受要...
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI 幫助 B2B SaaS 行銷人員提高行銷投資報酬率、節省日常分析的時間和精力，並針對影響通路/收入的行銷活動提供重要見解。首先，Factors 透過無程式碼整合匯集了所有資料孤島 - 網站訪客資料、CRM、廣告平台、Clearbit 和 Search Console 資料。透過CRM 聯絡人/潛在客戶識別網站上的匿名訪客後，Factors 可以提供所有行銷指標的統一視圖、帶有投資回報率分析的多點觸控歸因、行銷和銷售管道分析，以及為B2B 行銷人員量身訂做的自動化見解。
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale 將您使用的所有工具的指標集中到您的口袋中。我們簡化、通知並節省您的時間！
Flowcode
flowcode.com
釋放直接連結的力量。 Flowcode 是排名第一的值得信賴的 QR 供應商，可提供即時轉換和即時數據。我們提供從離線到線上的工具，例如第一方資料收集、下一代地理報告資料、行動優先登陸頁面和 API 整合。
AdRoll
adroll.com
透過 AdRoll 的 AI 驅動行銷軟體，您可以在一個地方獲得複雜的受眾群體定位、跨通路參與、進階測量和歸因。透過 AdRoll 的成長平台，打造出顧客喜愛的品牌，將更多訪客轉變為顧客，並提升顧客忠誠度。
PixelMe
pixelme.me
PixelMe 是一個為精明的行銷人員提供的多點觸控客戶歸因平台。統一您的行銷數據，以歸因每項行銷工作、追蹤投資報酬率、查看客戶旅程並優化成長預算。一種 URL 縮短器，其中包含您共享的每個連結中的重定向像素。創建強大的品牌鏈接，點擊次數增加高達 34%。
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack 是領先的 B2B 分析和歸因平台。 HockeyStack 連接您的所有平台，清理您的數據，並讓您衡量推動管道的因素並視覺化買家旅程。端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。 8x8、ActiveCampaign 和 Cognism 等公司的數百個收入團隊正在使用 HockeyStack 來推動更多管道並更快地完成交易。
Solitics
solitics.com
Solitics 是一個創新的客戶參與平台，專門從事訪客活化、客戶參與和最先進的分析套件。該平台使 B2C 品牌能夠自動化、個人化並全面管理其客戶生命週期，實現最雄心勃勃的願景並推動成長。憑藉對快速實施（45 天內上線！）和持續創新的承諾，Solitics 合作夥伴和客戶在轉換、保留和生命週期價值方面見證了出色的成果。多個垂直領域的數百個全球品牌正在利用 Solitics 以創新和個性化的方式即時吸引客戶。
Tomi.ai
tomi.ai
Tomi.ai 是一個保護隱私的網站訪客和入站銷售線索評分平台，可預測每個網站訪客的購買機率和未來收入，並將這些預測轉化為： - 廣告受眾和全面轉換（智慧出價優化訊號），以最大化收入（而非潛在客戶）並消除浪費的行銷支出， - 即時洞察各種管道、受眾和廣告創意產生的流量的實際質量， - 潛在客戶和潛在客戶評分，幫助銷售團隊創建更多管道並達成更多交易。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics 是一家全球對話分析提供商，為行銷人員提供數據以做出自信的策略決策。包括華盛頓郵報、Verizon Connect 和 ServiceMaster 在內的超過 10 萬名用戶依靠 CTM 做出數據驅動的廣告決策。 CTM 與行銷人員日常使用的核心工具集成，例如 Google Ads 和 Analytics、Hubspot、Salesforce、Zoom 和 Facebook。 CTM 是最早的呼叫追蹤提供者之一，目前仍由其創始人 Todd 和 Laure Fisher 夫婦擁有。 CallTrackingMetrics 年復一年被 G2 和 Capterr...
Terminus
terminusplatform.com
舊的做事方式不再有效。而且，你不能落後。 B2B 策略已經發展，遊戲規則也改變了。您需要平台、專家和戰術手冊來幫助您實現業務所需的目標，尤其是在提高每一分錢效率的壓力越來越大的情況下。特斯聯是一個為您的成功而打造的平台。它可以幫助您的團隊在客戶的整個生命週期中滿足客戶需求，您需要一個植根於第一方數據的平台，為買家提供從客戶獲取到擴展和更新的引人入勝的數位體驗。我們的引擎旨在提高投資回報率、最大限度地減少詐欺、優先考慮品牌安全，並將意圖轉化為 GTM 團隊相關的、可操作的見解。
Attribution
attributionapp.com
歸因是最完整且易於實施的多點觸控歸因解決方案。在簡單的視圖中即可查看您的支出、造訪次數、轉換次數、收入和廣告支出回報率 (ROAS)。整合了大多數主要廣告平台的成本和自動標記，包括 Facebook、Google、Quora、Linkedin 和 Adroll。與 Segment、Stripe、Salesforce、Hubspot、Marketo 等轉換整合！使用者層級歸因和基於帳戶的歸因。基於群組的報告，按天、週或月按管道顯示 ROAS，以獲得可操作的見解。這就是您一直在尋找的系統。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ 平台可協助團隊以更少的資源實現收入目標。它使用帳戶智慧、豐富且可靠的帳戶層級洞察來幫助您協調銷售和行銷活動，並將相關性注入 B2B 購買旅程的每個階段。您將獲得一個單一管理平台，連接所有情報和洞察來源以及每個銷售和行銷活動，因此您可以更早發現機會，更聰明地與之互動，並更快地完成交易。使用我們的客戶智慧、您的 CRM 和 MAP 資料、意圖訊號、技術圖表等建立精確的受眾。然後利用其他功能實現更高的精確度和控制：唯一經過優化的B2B 廣告平台可覆蓋整個購買團隊，透過個人化提高網站轉換率，協調整個生態系統和管道中有意義的客戶互動，並衡量行銷和銷...
CallSource
callsource.com
CallSource 是呼叫追蹤、潛在客戶管理和業務分析解決方案的行業領導者。最大化您的行銷資金並獲得可衡量的結果。
TrackMaven
trackmaven.com
行銷人員報告其結果有兩個原因：證明其價值和改進結果。 TrackMaven 是唯一一個行銷分析平台，使行銷人員能夠在所有數位管道上同時實現這兩項任務。 TrackMaven 的行銷分析平台整合了行銷人員用來衡量和提高績效的所有數據，包括自然和付費社交分析、網站流量、轉換、收入等，因此您可以從一個集中的平台了解哪些有效、哪些無效。 。 TrackMaven 還可以透過追蹤您與競爭對手、同行和影響者的結果來顯示其客戶在其行業中的勝負。來自數百個全球最佳品牌的行銷領導者使用 TrackMaven 來了解其行銷對 20 多個數位管道的全面影響。該公司成立於 2012 年，總部位於華盛頓特區。
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail 是一個電子郵件和全通路行銷平台。使用電子郵件、簡訊、Facebook 與客戶進行有效溝通。透過我們，您可以簡單、自動地完成此操作，但需要單獨照顧。使用我們的拖放編輯器創建美觀、響應靈敏的模板，或從 100 個預製模板中選擇一個。領先一步，利用個人化的動態內容在客戶的收件匣中脫穎而出。使用我們的高級細分選項來自訂內容並對您的客戶行為做出反應。此外，使用註冊表單和 Facebook 引導廣告來擴大您的資料庫。透過綜合報告進行改進。我們提供 OR、CTR、跳出率、退訂率或垃圾郵件投訴的數據。此外，還可以查看轉換率、收入、每個聯絡人的活動、點擊地圖、在桌面和行動裝置上開啟、郵件用戶端以...
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics 是一個行銷衡量和歸因平台，它將孤立的行銷、銷售、收入和客戶數據連接起來： - 提供客戶旅程的完整漏斗視圖- 在管道、行銷活動、內容和關鍵字層面準確歸因收入- 建立多點觸控使用6 種不同歸因模型（首次點擊、最終點擊、線性、基於位置、時間衰減和數據驅動歸因）的歸因報告- 透過成本、機會、收入和投資回報率豐富您的廣告平台、CRM 和BI 工具數據- 衡量和預測來自「暗社交」活動和零點擊管道的離線和/或隱形接觸點的影響- 透過使用第一方數據衡量成功，克服傳統分析系統因「cookie死亡」而導致的準確性問題透過 Ruler Analytics 預訂演示，開始根據收入和投資...
Cometly
cometly.com
Cometly 是一個歸因雲平台，使企業能夠為其廣告活動獲得更準確的歸因，並根據準確的數據做出更明智的廣告優化決策。
NestAds
nestscale.com
廣告追蹤和行銷歸因。 專為 Shopify 商家打造。 NestAds 讓您分析廣告活動中的準確數據並發現客戶旅程洞察。自信地做出數據驅動的決策，以最大限度地提高 ROAS 並推動業務成長。
Madgicx
madgicx.com
Madgicx：E-com 廣告雲提供全方位的解決方案，可協助 Meta 廣告主優化其廣告的所有領域 - 包括 Facebook 追蹤、自動化、定位、創意和廣告管理。
TrafficGuard
trafficguard.ai
有了 TrafficGuard，您再也不用擔心污染的流量再次破壞您的行銷活動。我們先進的 ML/AI 驅動技術可即時過濾掉愚蠢、複雜的詐騙流量，確保您的廣告支出導向真實、高品質的點擊和轉換。這意味著改善廣告活動效果並提高廣告支出回報率 (ROAS)。強大的解決方案可確保您的每一分廣告支出都得到保障，讓您可以安心地專注於實現您的行銷目標。讓TrafficGuard 消除廣告詐欺防護的後顧之憂，幫助您保護您的.. - Google 搜尋(PPC) 廣告系列- 行動UA 廣告系列- 聯盟支出- 社交網路但我們不僅僅停留在技術上- 我們的專家廣告系列管理和世界級的客戶服務確保您擁有一個可以信賴的合作夥...
Lifesight
lifesight.io
讓每一分行銷費用都發揮作用 - 利用您自己的數據和人工智慧支援的測量來做出最佳的行銷決策。不需要數據分析師或科學家。 Lifesight 的平台使現代行銷人員能夠透過掌握客戶資料、減少 ID 遺失、支援個人化自有管道體驗以及實現隱私安全測量來取得更大成果。
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts 是一款針對行銷代理商及其客戶的一體化潛在客戶追蹤軟體。 WhatConverts 會自動向行銷人員和企業主展示他們的行銷效果如何。使用 WhatConverts 對所有潛在客戶進行通話追蹤、表單追蹤和聊天追蹤。對於 PPC 廣告，WhatConverts 提供關鍵字呼叫跟踪，揭示哪些廣告系列效果最好。 WhatConverts 還擁有強大的潛在客戶管理和潛在客戶報告。它不僅僅是呼叫追蹤軟體；它是一個完整的潛在客戶追蹤、管理和報告儀表板。
Fospha
fospha.com
Fospha 是領先業界的解決方案，推動電子商務獲利成長。糟糕的行銷衡量是一個價值 5890 億美元的問題，其中 60% 的收入被錯誤地歸因於 GA 和通路廣告經理等不合適的平台。有了 Fospha，將寶貴的預算花在錯誤的廣告上已經成為過去。 Fospha 使用一個超級準確的模型來衡量一切 - 整個行銷漏斗中的點擊次數和展示次數。使用 Fospha 的行銷人員確切地知道哪些廣告真正有效。使用 Fospha 的品牌可實現快速獲利成長。昨天的問題是產生不良數據，只需 15 分鐘即可使用 Fospha 上線。
Openprise
openprisetech.com
Openprise 正在推動 RevOps 革命。 Openprise 可實現關鍵 RevOps 流程的自動化，以打破孤島並調整銷售和行銷專業人員及其技術，以實現爆炸性成長。 Openprise 是一個單一的無程式碼平台，可讓您簡化 RevTech 堆疊、更快地回應市場變化並擴大營運規模以實現您的收入目標。 UI Path、Freshworks、Zendesk、Zscaler 和 Okta 等行業領導者的 RevOps 團隊依靠 Openprise 來推動高效、可預測的收入。欲了解更多信息，請訪問 www.openprisetech.com。
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow 是一個由人工智慧驅動的收入行銷平台，提供統一的歸因、預測和規劃解決方案，幫助 B2B 行銷人員成為收入領導者。 InfiniGrow 的平台可協助 B2B SaaS 行銷團隊發現任何行銷活動對業務的影響，預測任何預算情境的結果，並透過優化績效最佳管道的預算分配來持續達到關鍵績效指標 (KPI)。在當今敏捷的行銷環境中，B2B 行銷人員在試圖使其行銷更加可預測、可衡量和以收入為導向時面臨著越來越多的挑戰。 InfiniGrow 自動整合和分析您的即時行銷、銷售和財務數據，以揭示您的活動對業務的確切影響，並提供清晰的可見性和人工智慧驅動的建議，以更好地分配您的預算，以便您能夠...
ChannelMix
channelmix.com
憑藉端到端平台和全面的分析產品套件，ChannelMix 為領先品牌和代理商提供了衡量和提高行銷投資回報率的清晰途徑。 ChannelMix 透過第一方分析追蹤和資料模型開創了面向未來的行銷衡量方式，可提供更準確、可持續且對業務有影響力的見解。借助 ChannelMix，您將實現對行銷支出、目標、投資回報率等的完全可見性和控制 - 無需學習如何查詢或編碼。 - ChannelMix 不需要 SQL 或編碼知識 - 我們的團隊為您管理和修復資料連線。客戶發現使用 ChannelMix 準備資料進行分析的時間縮短了 90%。 - 所有資料都儲存在由 ChannelMix 團隊為您管理的專用資料倉儲...
Wizaly
wizaly.com
基於我們對行銷通路績效的 100% 數據驅動視圖，優化行銷組合的投資報酬率。發現可行的見解和數據驅動的策略來推動您的業務向前發展。今天就開始您的行銷成功之旅！
Tracify
tracify.ai
Tracify 是一款專門針對電子商務公司的軟體，用於追蹤和歸因您的所有行銷活動（多通路）。使用革命性的追蹤技術，無需建模或 Google Analytics 即可追蹤用戶 - 100% 符合 GDPR。 Tracify 提供各種詳細的儀表板，提供對每個管道（Meta、TikTok、Google、Native、Mail、Influencer）效能的不同見解，並將所有這些管道整體整合在一起並透明地呈現客戶旅程。
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute 正在改變媒體廣播中的行銷歸因，利用人工智慧技術為所有廣播格式的廣告提供近乎即時的績效指標，包括預定和未預定的廣告（即時閱讀、自然提及促銷）。 Veritone Attribute 利用廣播廣告的數據，並將其與廣告商的網站分析相關聯。借助 Attribute，媒體廣播公司可以展示其廣播活動的數位價值，從而提高廣告商滿意度並擴大收入。快速洞察— 近乎即時地收集和查看豐富、可靠的行銷活動資料靈活的設定— 可針對每個客戶、廣告商和行銷活動進行客製化高度視覺化— 儀表板提供簡單、可共享的歸因資料視覺化了解更多信息，請訪問https://www.veritone。
rampmetrics
rampmetrics.com
Rammetrics 是一個完整的開箱即用的行銷分析解決方案。轉換追蹤、行銷歸因、漏斗分析無縫集成，無需編碼或複雜的設定。
CaliberMind
calibermind.com
身為 B2B 策略領導者，您需要把握市場脈動。但是，使用您的團隊使用的所有工具，很難將各個點聯繫起來並確定您的訊息是否在完美的時間與正確的受眾產生了共鳴。 CaliberMind 平台可組織並理解您的數據，讓您的見解更加清晰。當然，我們會進行歸因、參與度評分、漏斗分析等。但我們給予營收領導者的真正禮物是能夠搶在其他人之前發現問題和趨勢。
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata 的 B2B 收入歸因平台連接來自整個上市技術堆疊的數據，為您的 B2B 客戶旅程提供前所未有的洞察。從匿名的首次接觸到封閉式獲勝，Dreamdata 終結了猜測，並針對真正推動您收入的因素提供了可操作的分析。借助 Dreamdata，B2B 公司可以運行基於帳戶的自訂歸因建模、獲取每個廣告活動的 ROAS、衡量內容投資回報率、基準增長、預測收入並就下一步的擴展工作做出數據驅動的決策。
Clarivoy
clarivoy.com
Clarivoy 提供全通路銷售歸因和分析工具，讓行銷人員能夠看到其行銷活動支出的真實結果。
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight 是基於雲端的敏捷行銷衡量平台，可衡量所有管道和廣告（線下和線上）的跨通路績效。
Roivenue
roivenue.com
ROIVENUE 是一款電子商務分析、歸因和最佳化套件。它透過數據整合和對多點觸控旅程的理解，幫助行銷人員加速收入成長並增加行銷利潤。使用數據驅動的歸因模型，行銷人員可以識別表現不佳的行銷活動，解決過度投資的管道問題，並重新分配廣告預算以實現投資回報率最大化。在實施我們專有的人工智慧驅動歸因模型後，我們的客戶通常會看到兩位數的投資報酬率成長。 Roivenue 為創建帳戶的任何人提供免費試用！
Measured
measured.com
Measured 被 AdExchanger 評為排名第一的衡量/分析技術，並被 Digiday 授予最佳歸因工具，Measured 透過衡量增量媒體對期望績效結果的貢獻來幫助品牌成長。透過不斷學習的透明實驗方法，Measured 為行銷人員提供持續可行的見解，以提高效率並擴大媒體規模，實現最大成長。實驗由 Measured 符合隱私權要求的行銷資料倉儲提供支援。行銷效率提升高達 30%。由增量測量提供支援。
LeadsRx
leadsrx.com
LeadsRx 是一個 SaaS 平台，可協助品牌和代理商了解行銷預算和行銷活動的績效。該系統的獨特之處在於 LeadsRx 通用轉換追蹤 Pixel™ 和內建身分圖技術。這使得用戶在幾天而不是幾個月內就可以上手，客戶旅程地圖將跨設備和瀏覽器的旅程拼接在一起，廣告支出回報率(ROAS) 報告涵蓋最廣泛的營銷渠道，包括數位、廣播、電視、播客、OTT ，等等。我們的使命是為勇敢的行銷人員提供深化客戶關係和激發行銷績效所需的洞察力、技術和信心。這使得品牌能夠透過將客戶置於一切行為的中心來發展業務。使用 LeadsRx 的團隊可以減少浪費的廣告支出，優化客戶旅程，並做出基於數據的、經得起時間考驗的決策...
Rockerbox
rockerbox.com
Rockerbox 為行銷人員提供從啟動到規模化的整個過程的支持，幫助他們輕鬆查看和評估管道有效性。我們為聰明的行銷人員建立了平台，幫助他們更聰明地支出、分析、擴展、測試和行銷。 Rockerbox 可協助您執行更好的管道內最佳化，並停止在表現不佳的管道上浪費金錢。我們消除了建立乾淨、可操作資料的麻煩，使您能夠實現目標，而無需額外的技術資源。沒有一種方法是完美的，這就是 Rockerbox 使用多種方法的原因。我們結合了基於規則的歸因、多點觸控歸因、光環分析、地理提升、渠道內測試、增量和媒體混合建模，為您提供最完整、最準確的客戶旅程視圖。
Attribuly
attribuly.com
準確的轉換追蹤和歸因對於您的 Shopify 商店至關重要。但廣告平台和分析經常出現誤報，這對您的成長產生嚴重影響。 Attribuly 是 Shopify 提供的唯一第一方 Cookie 解決方案。它透過第一方 Cookie 和資料整合升級您的跟踪，確保您獲得 99% 以上的準確數據並清楚地了解整個客戶旅程。所有行銷人員的必備品。您將利用精確的客戶資料來了解客戶的購買流程、優化行銷活動並將 ROAS 提高 20%。 - 即時客戶端到端旅程 - 廣告、影響者、附屬機構、社群媒體、自然搜尋和任何活動的歸因。 - 廣告自動化 - 伺服器端跟踪
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp 是領先的資料連線平台，可安全有效地使用資料。在核心身分解析功能和無與倫比的網路的支持下，LiveRamp 使公司及其合作夥伴能夠更好地連接、控制和激活數據，以改變客戶體驗並產生更有價值的業務成果。 LiveRamp 完全可互通且中立的基礎設施為世界頂級品牌、代理商和出版商提供端到端的可尋址性。欲了解更多信息，請訪問 www.LiveRamp.com。
Invoca
invoca.com
您的哪些行銷活動帶來了最好的電話銷售線索？您是否因為糟糕的通話體驗而損失了銷售額？您的所有轉換都獲得了積分嗎？ Invoca 透過從通話中解鎖新數據來幫助企業回答這些問題以及更多問題，這樣他們就可以用更少的錢獲得並留住更多的客戶。透過Invoca 的對話智慧AI，企業正在取得令人難以置信的成果： • 行銷團隊（如Rogers Communications 的行銷團隊）正在提高銷售線索質量，並將獲取成本降低82% • 聯絡中心（如MoneySolver 的行銷團隊）正在提高座席績效轉換率提高了 100% • 多地點業務（例如 Andersen 的 Renewal）將電話預約增加了近 50% In...