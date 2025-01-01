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協會管理系統 (AMS) 為會員組織提供了有效參與和管理會員的工具。 AMS 的主要功能包括會員資訊的集中資料庫、會費管理、活動組織和通訊平台。此外，AMS 通常使用戶能夠建立和分發內容、管理認證，並為新成員提供自助服務入口網站以註冊和存取資訊。這些系統適用於各種組織，例如扶輪社、家長教師協會和非營利組織。 AMS 還可以與其他軟體整合以增強功能。整合可能包括用於提供及時資訊的內容管理系統、用於會員資料儲存的 CRM 平台或用於追蹤財務交易的會計軟體。有些 AMS 是專門為非營利組織或募款活動設計的。
提議新的應用程式
MemberPress
memberpress.com
MemberPress是一款WordPress插件，用於創建和管理會員網站，支持內容限制、社區論壇及在線課程等功能。
Glue Up
glueup.com
Glue Up是一個全方位的CRM平台，幫助組織通過活動、會員管理及數位工具發展社群。包括活動管理、電子郵件行銷等功能。
GrowthZone
growthzone.com
GrowthZone是一款協會管理軟件，提供會員管理、自動化行銷和事件管理功能，旨在提高效率和促進會員參與。
Neon One
neonone.com
Neon One 是一款為非營利組織和會員協會設計的管理軟體，幫助管理募款活動、事件、通訊等，並提供報告和管理工具。
Springly
springly.org
Springly是全方位的非營利管理軟體，提供籌款、會計、網站建設等功能，幫助組織簡化日常管理。
Amilia
amilia.com
Amilia是一個簡化組織管理的綜合平台，提供在線報名、會員管理和電子商務功能，旨在促進社區參與和提升運營效率。
Raklet
raklet.com
Raklet是一個多功能的會員管理平台，幫助組織管理成員資料、活動、會員費用及溝通，無需程式編碼。
Ugenie
ugenie.io
Ugenie是一款社群管理應用，幫助會員企業整合溝通、活動和資源，簡化付款及數據管理，增強社群互動和參與。
SheepCRM
sheepcrm.co.uk
SheepCRM是一款英國的一體化會員管理軟體，幫助企業集中管理客戶數據、跟踪互動並分析行為，以提升客戶服務和滿意度。
Rhythm Software
rhythmsoftware.com
Rhythm是一款可以根據協會需求進行全方位配置的管理系統，專注於用戶友好設計，提供定制經驗。
Clubistry
clubistry.com
Clubistry 是一款專為俱樂部設計的管理軟件，提供會員管理、支付處理、活動管理等功能，旨在簡化俱樂部運營。
ToucanTech
toucantech.com
ToucanTech是一個雲端軟體，專為管理和發展校友社群而設計，適用於各種學校和企業，提供集中化的聯絡和資源管理平台。
Member365
member365.com
Join It
joinit.com
Join It 是一款會員管理服務，幫助組織追蹤、管理及擴展社群，並整合支付處理、電子郵件通訊及活動組織等功能。
Memberplanet
memberplanet.com
成員Planet是一個雲端會員管理軟體，幫助組織管理會員數據、活動及通信，增強成員參與和運營效率。
ClubCollect
clubcollect.com
ClubCollect是一個幫助俱樂部和組織簡化會員費用收取與管理的數位平台，提供付款請求、處理及財務報告等功能。
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