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最受歡迎 最近新增 輔助生活軟體 - 最受歡迎的應用程式

輔助生活設施需要軟體解決方案來有效管理居民的福祉、安全和滿意度。輔助生活軟體增強了工作人員、居民和家庭之間的溝通，同時提高了所提供服務的品質。它簡化了人員調度、優化了資源分配並記錄了所提供的護理。此外，該軟體還有助於確保遵守醫療保健和安全法規，其中一些解決方案具有專為輔助生活環境量身定制的電子健康和醫療記錄系統。 為了獲得最佳效能，輔助生活軟體應與會計或 CRM 工具等後台系統整合。大多數解決方案還提供與電子健康記錄的集成，以方便患者健康數據的導入。