輔助生活軟體 - 最受歡迎的應用程式

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輔助生活設施需要軟體解決方案來有效管理居民的福祉、安全和滿意度。輔助生活軟體增強了工作人員、居民和家庭之間的溝通，同時提高了所提供服務的品質。它簡化了人員調度、優化了資源分配並記錄了所提供的護理。此外，該軟體還有助於確保遵守醫療保健和安全法規，其中一些解決方案具有專為輔助生活環境量身定制的電子健康和醫療記錄系統。 為了獲得最佳效能，輔助生活軟體應與會計或 CRM 工具等後台系統整合。大多數解決方案還提供與電子健康記錄的集成，以方便患者健康數據的導入。
提議新的應用程式
Net Health
nethealth.com
Net Health 應用程式專為提供療程管理軟體，協助養護機構及療癒公司改善病人護理與結果。
ShiftCare
shiftcare.com
ShiftCare是一個護理管理平台，簡化文書工作，提升效率，支持殘疾人護理提供者，實現個性化服務和滿足法規要求。
LifeLoop
lifeloop.com
LifeLoop是一個綜合軟件平台，旨在提升高級生活社區的居民體驗和工作流程管理，促進居民、員工及家庭之間的聯繫。
Synkwise
synkwise.com
Synkwise 是一款 SAAS 應用，旨在提升對老年人的護理標準，為醫療提供者和護理人員提供有效工具，改善病患護理效果。
Brightly
brightlysoftware.com
Brightly的Event Manager™是一個雲端活動管理平台，幫助團隊排程、組織及推廣活動，並方便追蹤相關收益。
Centrim Life
centrimlife.com.au
Centrim Life應用程式為老年護理社區提供即時資訊與活動管理，促進居民、家庭及員工之間的聯繫与參與。
August Health
augusthealth.com
August Health 是一款現代化的電子健康記錄平台，幫助長期護理機構改善護理質量、提升員工滿意度及增長收益。
Senior Sign
seniorsign.com
Senior Sign 是專為長者居住設計的電子簽名解決方案，可簡化入住文件處理及管理。提供客戶支援、培訓與文件設置。
Carefeed
carefeed.com
Carefeed是一款雲端應用，旨在強化高級護理社區內居民、家庭與工作人員的溝通，提供安全的數字化工具及調查功能.
Aline
alineops.com
Aline 是一款專為老年生活設計的系統，整合銷售、市場、運營、租賃、計費及居民照護的功能，提高效率與收入。