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最受歡迎 最近新增 評估軟件 - 最受歡迎的應用程式

評估軟件允許教育工作者使用計算機，智能手機和平板電腦等設備以數字方式創建和管理測試。這些平台簡化了提供考試，評分響應和分析結果的過程。它們被包括K-12學校和大學在內的各種教育機構以及公司人力資源團隊，認證機構以及其他需要評估的組織使用。 借助評估軟件，講師可以在平台內設計不同類型的問題，也可以從預製問題的庫中進行選擇。評估可以通過門戶或移動應用程序向學生進行交付，並在完成測試後自動分級。儘管許多評估軟件產品專注於傳統測試和測驗，但有些產品還提供了替代性評估方法，例如從學生那裡收集實時響應或允許他們創建ePortfolios供講師進行審查。