評估軟件 - 最受歡迎的應用程式

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評估軟件允許教育工作者使用計算機，智能手機和平板電腦等設備以數字方式創建和管理測試。這些平台簡化了提供考試，評分響應和分析結果的過程。它們被包括K-12學校和大學在內的各種教育機構以及公司人力資源團隊，認證機構以及其他需要評估的組織使用。 借助評估軟件，講師可以在平台內設計不同類型的問題，也可以從預製問題的庫中進行選擇。評估可以通過門戶或移動應用程序向學生進行交付，並在完成測試後自動分級。儘管許多評估軟件產品專注於傳統測試和測驗，但有些產品還提供了替代性評估方法，例如從學生那裡收集實時響應或允許他們創建ePortfolios供講師進行審查。
提議新的應用程式
Quizizz
quizizz.com
Quizizz是一個互動學習平台，讓用戶可隨時隨地進行自學或參加小組測驗，支援各種問題類型並提供即時反饋。
Unstop
unstop.com
Unstop（前身為Dare2Compete）提供學生和專業人士參與各類智力挑戰的機會，以展示才能並獲得就業、認可和獎勵。
Kahoot! Create
kahoot.com
Kahoot Create 讓用戶創建和分享基於測驗的遊戲，適用於多種環境，支持AI生成問題和翻譯，增強參與感與學習互動。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter是一款互動型演示應用，使用者可透過問卷和即時反饋提高與觀眾的互動，使會議和訓練更加有效。
Toddle
toddleapp.com
Toddle 是一款以 AI 為基礎的教學工具，幫助教師更有效率地提供現代化的教育。
Seesaw
seesaw.me
Seesaw 是一個教育數字平台，促進教師、學生和家庭之間的互動與學習，並支持個性化教學和評估。
Gradescope
gradescope.com
Gradescope是一個數字評分平台，利用AI技術簡化作業評分流程，支持手寫識別和提供學生成績分析。
Nearpod
nearpod.com
附近Pod是一個互動學習平台，融合即時評估和多媒體資源，支持教室內外的學習經驗。
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides是一個互動演示平台，允許用戶創建包含民意調查、測驗和問答的演示，以提高觀眾的參與度。
Socrative Student
socrative.com
蘇格蘭學生應用程序允許學生透過測驗和即時問題共享理解，無需註冊帳戶，易於參與課堂活動。
Wooclap
wooclap.com
Wooclap是一個互動平台，讓教師與學生在教學中進行即時互動，支持各種教學模式，提高學習效果。
FlexiQuiz
flexiquiz.com
FlexiQuiz是一款在線測驗製作工具，允許用戶快速創建、分享和分析各類測驗，適用於教育、商業及個人使用。
Dugga
dugga.com
Dugga是一個基於AI的評估平台，適用於各種測試和作業，提供安全的評估管理環境，支持K-12及高等教育。
Socrative Teacher
socrative.com
Socrative老師是一款互動評估工具，幫助教師通過測驗和即時反饋評估學生理解，支持個性化教學。
Sentral
sentral.com.au
Sentral是一款由教育工作者為教育工作者設計的學校管理系統，提供全面的教育軟體解決方案。
ClassMarker
classmarker.com
ClassMarker是一個安全的在線測驗製作平台，提供自訂化評估工具，支援自動評分及詳細報告，適用於教育及商業用途。
Capsim
capsim.com
CapsimInbox是一種模擬平台，用於評估軟技能和培訓成效，幫助企業識別人才技能差距並進行有效的培訓。
PDFQuiz
pdfquiz.com
PDFQuiz是一款將PDF文檔轉換為互動測驗的應用，方便教育者和使用者進行測驗和評估。
Testmoz
testmoz.com
Testmoz是一個在線工具，簡化測試的創建和管理，支持多種問題格式，並自動評分以快速獲得結果。
Vevox
vevox.com
Vevox是一個即時民意調查和匿名問答平台，增強員工參與度，讓參與者可以透過智能手機或筆記本電腦自由互動。
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere 是一款線上民意調查工具，使用者可利用手機進行即時調查、問答和測驗，提升課堂及會議互動。
Conker
conker.ai
Conker是一款基於AI的在線測驗創建工具，旨在幫助教師快速生成自訂的測驗，並與學習管理系統整合，支持即時反饋和可及性功能。
Newsela
newsela.com
Newsela 是一個教育平台，提供各年級學生多元的學習內容，支援不同程度的閱讀，並整合數位資源以加強教學。
Quizify
quizify.io
Quizify是一款在線測驗構建器，用戶可輕鬆製作互動式測驗，用於教育、潛在客戶及娛樂等多種用途。
Codio
codio.com
Codio是一個雲端平台，提供互動式課程內容，幫助提高計算機科學課程的學習成果，支持自動評分及多設備訪問。
EdPrime
edprime.co
EdPrime是一款綜合教育管理軟體，提供人力資源、行政、在線招生、會計、學費收取等功能，簡化教育機構的日常管理。
Crowdmark
crowdmark.com
Crowdmark是一個協作線上評分和分析平台，支持教育者管理和評分作業與考試，提供即時反饋和詳細績效分析。
Echo360
echo360.com
Echo360是一個教育平台，提供視頻錄製、管理和互動功能，幫助教育者創建和分享教學內容以增強學習體驗。
PrepAI
prepai.io
PrepAI 是一款基於 AI 的問題生成應用，幫助用戶創建和自定義考試題目及評估學生的批判性思維能力。
ExamSoft
examsoft.com
ExamSoft是一個數字評估平台，提供安全的測試過程，並生成可行的數據以改善考試結果和確保誠信。
Digiexam
digiexam.com
Digiexam是一個在線考試平台，用於創建、管理和評分考試，支持各種問題格式，確保考試安全與完整性。
Testportal
testportal.net
Testportal是一個簡易的在線測試工具，提供自動評分、詳細結果分析及多種測試選項，適合教育和招聘等用途。
OpExams
opexams.com
OpExams是一個簡化創建、管理、評分考試的平台，並提供學生表現分析工具，適用於各種教育環境。
Literably
literably.com
Literably 是一款針對 K-8 學生的閱讀評估應用，評估閱讀水平、發現技能差距並監測進步。
TestInvite
testinvite.com
TestInvite是一個專門的在線評估軟體，幫助組織建立自定義評估，並提供防作弊功能及隨機問題，無需安裝應用程式。
GoReact
goreact.com
GoReact 是一款基於視頻的學習工具，幫助學生通過互動反饋和評估提升技能，並促進個性化學習。
Sibme
sibme.com
Sibme是一個專業發展平台，通過視頻教練、同行反饋和合作學習提高教育工作者的教學實踐和反思能力。
YouScience
youscience.com
YouScience 提供基於能力的職業指導，幫助學生與需求職業及職業技術教育認證對接。
Classtime
classtime.com
Classtime是一款教育應用，幫助教師獲得學生理解的即時反饋，創建互動問題，促進參與和學習效果。
SwiftAssess
swiftassess.com
SwiftAssess 是一個全面的評估管理平台，適用於 K-12 和高等教育，能管理各類評估的創建、實施和追蹤。
Kritik
kritik.io
Kritik 是一個同儕評分平台，透過集體智慧簡化工作流程，讓學生匿名提供建設性批評，提升課程參與度與學業表現。
Nexam
nexam.io
Nexam 是一個 360° 的學生或人才評估解決方案，提供在線設計、管理和批改安全考試的功能，適用於教室或遠端環境。
MeeOpp
meeopp.com
MEEOPP是一款教育應用，提供互動課程、測驗和工具，以支持個性化語言學習和進度追蹤，促進學生和家庭的教育參與。
SMART Lumio
smarttech.com
Lumio是一個基於網頁的教學平台，將傳統課程轉化為互動式學習體驗，並與現有工具無縫整合，簡化教學流程。
Redink
redink.app
Redink 是一款課堂管理應用，幫助教師自動化成績輸入並與同事協作，有助於提升學生學習成果。
Gradeazy
gradeazy.com
Gradeazy是一個線上測試平台，幫助企業和教育機構進行簡便且經濟的考試，支持多語言、錄音、視頻和編程問題等功能。
SimplifiedIQ
simplifiediq.com
SimplifiedIQ是一個AI驅動的SaaS平台，用於創建和自動評分線上評量，適用於各類考試和評鑑，提供多種功能和報告分析。
Pointerpro
pointerpro.com
Pointerpro是一個線上評估平台，可自動生成個性化報告，幫助用戶創建互動調查，提升用戶參與度及數據收集。