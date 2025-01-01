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人工神經網路 (ANN) 是一種受人腦神經網路結構和功能啟發的計算模型。這些模型旨在處理大量數據並從中學習，使它們能夠做出決策、識別模式並解決複雜問題。人工神經網路由分層組織的互連節點或神經元組成。資訊流經網絡，每個神經元處理輸入資料並將其傳遞到下一層。 深度神經網路 (DNN) 是一種特定類型的 ANN，在輸入層和輸出層之間包含多個隱藏層。這些隱藏層使 DNN 能夠學習輸入資料的複雜表示，從而獲得更複雜的決策和解決問題的能力。開發人員在建立需要高級學習和處理能力的智慧應用程式時經常使用 DNN。 人工神經網路是各種深度學習演算法的基礎，包括影像辨識、自然語言處理和語音辨識。透過對大型資料集進行訓練，人工神經網路可以從複雜的資料中提取有意義的特徵和模式，從而實現影像分類、語言翻譯和語音合成等任務。 要考慮納入人工神經網路類別，產品必須符合以下標準： * 提供由互連的神經單元組成的網路結構，以促進學習能力。 * 作為實現深度學習演算法（例如 DNN）的基礎框架。 * 支援與資料來源集成，為神經網路提供學習和決策過程的相關資訊。 總體而言，人工神經網路在推動機器學習和人工智慧領域發揮著至關重要的作用，為各行業的廣泛應用提供動力。
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