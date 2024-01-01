人工神經網路軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 安地卡及巴布達

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人工神經網路 (ANN) 是一種受人腦神經網路結構和功能啟發的計算模型。這些模型旨在處理大量數據並從中學習，使它們能夠做出決策、識別模式並解決複雜問題。人工神經網路由分層組織的互連節點或神經元組成。資訊流經網絡，每個神經元處理輸入資料並將其傳遞到下一層。 深度神經網路 (DNN) 是一種特定類型的 ANN，在輸入層和輸出層之間包含多個隱藏層。這些隱藏層使 DNN 能夠學習輸入資料的複雜表示，從而獲得更複雜的決策和解決問題的能力。開發人員在建立需要高級學習和處理能力的智慧應用程式時經常使用 DNN。 人工神經網路是各種深度學習演算法的基礎，包括影像辨識、自然語言處理和語音辨識。透過對大型資料集進行訓練，人工神經網路可以從複雜的資料中提取有意義的特徵和模式，從而實現影像分類、語言翻譯和語音合成等任務。 要考慮納入人工神經網路類別，產品必須符合以下標準： * 提供由互連的神經單元組成的網路結構，以促進學習能力。 * 作為實現深度學習演算法（例如 DNN）的基礎框架。 * 支援與資料來源集成，為神經網路提供學習和決策過程的相關資訊。 總體而言，人工神經網路在推動機器學習和人工智慧領域發揮著至關重要的作用，為各行業的廣泛應用提供動力。
提議新的應用程式
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付費的方式向個人、公司和政府提供按需雲端運算平台和 API。這些雲端運算Web服務提供了各種基本的抽象技術基礎設施以及分散式運算建構塊和工具。其中一項服務是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允許使用者透過互聯網隨時使用虛擬電腦叢集。 AWS版本的虛擬電腦模擬了真實電腦的大部分屬性，包括用於處理的硬體中央處理單元（CPU）和圖形處理單元（GPU）；本地/RAM記憶體；硬碟/SSD儲存；作業系統的選擇；聯網;以及預先安裝的應用軟體，例如網頁伺服器、資料庫和客戶關係管理 (C...
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資料。Google Cloud Platform 提供基礎設施即服務、平台即服務和無伺服器運算環境。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲...
npm
npmjs.com
npm 是由 npm, Inc. 維護的 JavaScript 程式語言的套件管理器。npm 是 JavaScript 執行時期環境 Node.js 的預設套件管理器。它由一個命令列客戶端（也稱為 npm）和一個公共和付費私有包的線上資料庫（稱為 npm 註冊表）組成。
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
使用生成式人工智慧建立應用程式。 使用可在任何地方運行的生產就緒 API 體驗、原型化和部署 AI。
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推動 GenAI 在企業中的採用。 我們得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投資者的支持 TuneChat：我們的聊天應用程式由開源模型提供支援 TuneStudio：我們為開發人員微調和部署法學碩士的遊樂場 ChainFury：我們的開源提示引擎可在 GitHub 上找到
Neuton.AI
neuton.ai
Neuton.AI – 一個無程式碼 Tiny ML 平台。 Neuton.AI 旨在幫助使用者自動建立極其微小的最優機器學習模型 尺寸和精度，並將它們嵌入到任何微控制器中，甚至具有 8 位元精度。 Neuton 的模型非常緊湊。 最多 1,000 次： • 較小 • 係數較少 • 展現更快的推理能力 與 TensorFlow 和其他框架相比。 我們的資料科學家團隊創建了獨特的神經網路框架 Neuton，這是我們平台的「大腦」。該框架基於神經元模型創建原理，允許用戶 * 自動建立最佳尺寸和精度的模型 * 避免手動搜尋神經網路參數 * 無需在創建模型後進行壓縮、量化和修剪 * 建立極...