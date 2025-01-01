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建築渲染軟件使用戶能夠創建建築設計的二維和三維視覺效果。這種強大的工具對於建築師和室內設計師至關重要，可以幫助他們增強自己的概念並提供最終項目的現實表示。通過使用此軟件，設計人員可以在開發階段有效地識別潛在問題，並將其想法更清晰地與客戶傳達。 雖然架構渲染軟件與一般3D渲染軟件共享某些功能，但它通過提供針對建築可視化的專業功能（例如內部和外部渲染功能）而脫穎而出。建築渲染工具通常與建築設計和建築信息建模（BIM）軟件集成在一起，為設計過程創造了更全面的方法，使專業人員更容易使他們的視野栩栩如生。
提議新的應用程式
SketchUp
sketchup.com
SketchUp 是一款多功能的 3D 建模工具，適用於建築、室內設計及其他領域，提供多種繪圖功能和插件支持。
Cedreo
cedreo.com
Cedreo是一款3D家居設計軟件，用戶可快速創建2D和3D樓層計劃，並生成逼真的3D渲染，適合建築師和設計師使用。
Floorplanner
floorplanner.com
Floorplanner是一款易於使用的應用程式，用於快速創建2D和3D平面圖，適合室內設計、房地產等需求。
D5 Render
d5render.com
D5渲染是一款實時渲染軟件，適用於建築、景觀及室內設計等，提供即時可視化與AI功能，簡化設計流程。
Snaptrude
snaptrude.com
Snaptrude是一款基於雲的3D建模軟體，支持建築師和設計師進行實時協作與自動化設計工作，簡化BIM模型的建立過程。
Shapespark
shapespark.com
Shapespark是一款允許建築師和設計師創建可互動室內和建築可視化的應用，支持直接在網頁上共享和瀏覽。
Rayon.design
rayon.design
Rayon.design是一款網絡型的室內設計軟件，專為建築專業人士設計，用於創建平面圖、加註以及重疊繪圖等功能。
Vectorworks Cloud
vectorworks.net
Vectorworks Cloud 應用程式支援使用者進行草圖繪製、建模及文件處理，提供整合的設計工作流程。
Dezinexpert
dezinexpert.com
Dezinexpert是一款為室內設計師和建築師設計的綜合應用程式，包括情緒板、發票和項目管理功能。
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