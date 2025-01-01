Web 應用程式的專屬商店

找到合適的軟體和服務。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。

下載 WebCatalog
了解更多
全部
書籍
商務
教育
娛樂
金融
飲食
圖像與設計
健康和保健
生活風格
藥物
音樂與音訊
新聞
照片和影片
生產力工具
參考
購物
社群網路
軟體開發
體育
旅遊
實用工具
天氣
AR所見即所得編輯器軟體
目錄
最受歡迎
最近新增

AR所見即所得編輯器軟體 - 最受歡迎的應用程式

擴增實境 (AR) 所見即所得 (WYSIWYG) 編輯器使用戶只需很少或無需編碼專業知識即可輕鬆打造 AR 體驗。憑藉直覺的拖放功能，AR 所見即所得編輯器可協助 AR 開發人員匯入 3D 物件（稱為目標影像），並將其無縫整合到預先設計的場景中。這些目標圖像應該可以透過相機的視角檢測和追蹤，從而允許它們與 HTML 內容重疊。此外，AR 所見即所得編輯器可以安全地儲存這些目標影像，使用戶可以根據需要靈活地重新存取和修改它們。這些工具對於有興趣創建 AR 行動應用程式且沒有傳統編碼要求的複雜性的個人來說特別有利。

提議新的應用程式


Wikitude

Wikitude

wikitude.com

Wikitude是一款增強現實應用，提供用戶與周圍環境互動的方式，顯示相關信息和自定義內容，適用於旅行和商業目的。

MyWebAR

MyWebAR

mywebar.com

MyWebAR是一個雲端平台，使用戶能輕鬆創建和分享增強現實體驗，並在瀏覽器中查看，無需下載應用程式。

Zapworks

Zapworks

zap.works

Zapworks是一個增強現實（AR）開發平台，允許用戶創建和管理2D及3D AR體驗，適合不同技術水平的使用者。

ROAR

ROAR

theroar.io

ROAR編輯器是一款易於使用的增強現實工具，讓非技術用戶能輕鬆創建高品質的增強現實體驗，適用於個人或商業用途。

UniteAR

UniteAR

unitear.com

UniteAR是一個無需編碼的增強現實平台，讓用戶可方便創建和管理AR體驗，包括WebAR和手機應用程序。

Blippbuilder

Blippbuilder

blippar.com

Blippbuilder是一個用戶友好的增強現實創建工具，允許使用者輕鬆添加互動性到各種印刷材料上，支持多種應用。

Hololink

Hololink

hololink.io

HoloLink 是一個基於網頁的增強現實編輯器，允許用戶在瀏覽器中無需編碼創建和管理 AR 內容，適用於各種行銷和溝通渠道。

探索

Desktop

技術支援

公司

法律資訊

© 2025 WebCatalog, Inc.