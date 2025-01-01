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最受歡迎 最近新增 AR所見即所得編輯器軟體 - 最受歡迎的應用程式

擴增實境 (AR) 所見即所得 (WYSIWYG) 編輯器使用戶只需很少或無需編碼專業知識即可輕鬆打造 AR 體驗。憑藉直覺的拖放功能，AR 所見即所得編輯器可協助 AR 開發人員匯入 3D 物件（稱為目標影像），並將其無縫整合到預先設計的場景中。這些目標圖像應該可以透過相機的視角檢測和追蹤，從而允許它們與 HTML 內容重疊。此外，AR 所見即所得編輯器可以安全地儲存這些目標影像，使用戶可以根據需要靈活地重新存取和修改它們。這些工具對於有興趣創建 AR 行動應用程式且沒有傳統編碼要求的複雜性的個人來說特別有利。