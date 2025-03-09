AR所見即所得編輯器軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
擴增實境 (AR) 所見即所得 (WYSIWYG) 編輯器使用戶只需很少或無需編碼專業知識即可輕鬆打造 AR 體驗。憑藉直覺的拖放功能，AR 所見即所得編輯器可協助 AR 開發人員匯入 3D 物件（稱為目標影像），並將其無縫整合到預先設計的場景中。這些目標圖像應該可以透過相機的視角檢測和追蹤，從而允許它們與 HTML 內容重疊。此外，AR 所見即所得編輯器可以安全地儲存這些目標影像，使用戶可以根據需要靈活地重新存取和修改它們。這些工具對於有興趣創建 AR 行動應用程式且沒有傳統編碼要求的複雜性的個人來說特別有利。
提議新的應用程式
Zapworks
zap.works
Zapworks是一個增強現實（AR）開發平台，允許用戶創建和管理2D及3D AR體驗，適合不同技術水平的使用者。
Wikitude
wikitude.com
Wikitude是一款增強現實應用，提供用戶與周圍環境互動的方式，顯示相關信息和自定義內容，適用於旅行和商業目的。
Hololink
hololink.io
HoloLink 是一個基於網頁的增強現實編輯器，允許用戶在瀏覽器中無需編碼創建和管理 AR 內容，適用於各種行銷和溝通渠道。
MyWebAR
mywebar.com
MyWebAR是一個雲端平台，使用戶能輕鬆創建和分享增強現實體驗，並在瀏覽器中查看，無需下載應用程式。
ROAR
theroar.io
ROAR Editor 是一流的工具，只需點擊幾下即可創建您自己的高品質擴增實境體驗。它是為非技術用戶設計的。無論您需要個人使用還是商業用途，ROAR 都將為您提供全套 AR 功能，幫助您測試、遊玩並為您的客戶、合作夥伴和朋友提供完全身臨其境的用戶體驗。 ROAR 編輯器包含所有主要的擴增實境功能，包括視訊、音訊、操作按鈕 (CTA)、圖像、文字、3D 模型，甚至 CPG 產品的其他事實。
Blippbuilder
blippar.com
Blippbuilder是一個用戶友好的增強現實創建工具，允許使用者輕鬆添加互動性到各種印刷材料上，支持多種應用。
UniteAR
unitear.com
UniteAR是一個無需編碼的增強現實平台，讓用戶可方便創建和管理AR體驗，包括WebAR和手機應用程序。