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AR所見即所得編輯器軟體
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AR所見即所得編輯器軟體 - 最受歡迎的應用程式

擴增實境 (AR) 所見即所得 (WYSIWYG) 編輯器使用戶只需很少或無需編碼專業知識即可輕鬆打造 AR 體驗。憑藉直覺的拖放功能，AR 所見即所得編輯器可協助 AR 開發人員匯入 3D 物件（稱為目標影像），並將其無縫整合到預先設計的場景中。這些目標圖像應該可以透過相機的視角檢測和追蹤，從而允許它們與 HTML 內容重疊。此外，AR 所見即所得編輯器可以安全地儲存這些目標影像，使用戶可以根據需要靈活地重新存取和修改它們。這些工具對於有興趣創建 AR 行動應用程式且沒有傳統編碼要求的複雜性的個人來說特別有利。

提議新的應用程式


Wikitude

Wikitude

wikitude.com

Wikitude是一款增強現實應用，提供用戶與周圍環境互動的方式，顯示相關信息和自定義內容，適用於旅行和商業目的。

Blippbuilder

Blippbuilder

blippar.com

Blippbuilder是一個用戶友好的增強現實創建工具，允許使用者輕鬆添加互動性到各種印刷材料上，支持多種應用。

MyWebAR

MyWebAR

mywebar.com

MyWebAR是一個雲端平台，使用戶能輕鬆創建和分享增強現實體驗，並在瀏覽器中查看，無需下載應用程式。

Zapworks

Zapworks

zap.works

Zapworks是一個增強現實（AR）開發平台，允許用戶創建和管理2D及3D AR體驗，適合不同技術水平的使用者。

ROAR

ROAR

theroar.io

ROAR編輯器是一款易於使用的增強現實工具，讓非技術用戶能輕鬆創建高品質的增強現實體驗，適用於個人或商業用途。

UniteAR

UniteAR

unitear.com

UniteAR是一個無需編碼的增強現實平台，讓用戶可方便創建和管理AR體驗，包括WebAR和手機應用程序。

Hololink

Hololink

hololink.io

HoloLink 是一個基於網頁的增強現實編輯器，允許用戶在瀏覽器中無需編碼創建和管理 AR 內容，適用於各種行銷和溝通渠道。

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