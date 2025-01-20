AR所見即所得編輯器軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 羅馬尼亞

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
擴增實境 (AR) 所見即所得 (WYSIWYG) 編輯器使用戶只需很少或無需編碼專業知識即可輕鬆打造 AR 體驗。憑藉直覺的拖放功能，AR 所見即所得編輯器可協助 AR 開發人員匯入 3D 物件（稱為目標影像），並將其無縫整合到預先設計的場景中。這些目標圖像應該可以透過相機的視角檢測和追蹤，從而允許它們與 HTML 內容重疊。此外，AR 所見即所得編輯器可以安全地儲存這些目標影像，使用戶可以根據需要靈活地重新存取和修改它們。這些工具對於有興趣創建 AR 行動應用程式且沒有傳統編碼要求的複雜性的個人來說特別有利。
提議新的應用程式
Zapworks
zap.works
Zapworks 是一個屢獲殊榮的 WebAR 平台。使用我們的創意工具套件、SDK、自訂品牌和託管解決方案以及強大的 CMS 創建、管理和發布有影響力的 WebAR 體驗。透過無程式碼、低程式碼或自訂程式碼解決方案，Zapworks 讓您的設計師、開發人員和行銷人員能夠創建身臨其境的 WebAR 體驗，無論他們的技能組合或業務目標如何。專為 WebAR 構建的世界領先的計算機視覺 我們的核心追蹤類型基於 10 多年的計算機視覺經驗，並針對從最低規格到各種設備的瀏覽器進行了優化。使用我們的工具快速製作產品原型、推動內部創新並提高銷售和行銷工作的影響力。 ** 2022 年最佳開發者工具獲獎者 ** ** 2022 年最佳創作者和創作工具獲獎者 **
Wikitude
wikitude.com
高通旗下的 Wikitude 是行動擴增實境 (AR) 技術領域的知名先驅，也是許多屢獲殊榮的智慧型手機、平板電腦和智慧眼鏡 AR 解決方案背後的公司。其完全內部開發的 AR 技術可透過其核心產品 Wikitude AR SDK 和許多免費產品獲得，使數千個應用程式、品牌、機構、開發人員和 AR 愛好者能夠實現他們的專案目標。 Wikitude 擁有數以萬計的開發者帳戶和已發布的 AR 應用程序，是領先的 AR 技術提供者。
Hololink
hololink.io
Hololink 是一款基於網路的擴增實境編輯器，可透過視覺無程式碼解決方案和業界領先的影像辨識來建立 AR。在 Hololink 中創建的 AR 直接在行動瀏覽器中提供服務，無需使用應用程序，使得從創建到最終用戶的整個過程 100% 基於瀏覽器。無限可擴展，非常適合沉浸式網路上的任何行銷或溝通管道。使用 3D 模型、動畫、視訊、圖像和音訊直接在瀏覽器中建立 AR。只需拖放即可定位您的內容。讓您的 AR 沉浸式體驗並與多個連接的場景進行交互，只需單擊即可發布。自訂一切，從載入畫面和載入微調器到所有內容，直接在編輯器中將動畫新增至非動畫物件。使用綠幕使您的影片彈出。 Hololink 自豪地在丹麥哥本哈根創立。我們的專業團隊在 AR、電腦視覺、視覺設計和溝通、專案管理方面擁有 50 多年的綜合經驗，並且是爵士音樂、視覺和表演藝術領域的專業藝術家。
MyWebAR
mywebar.com
MyWebAR 是一個基於雲端的平台，使用者只需點擊幾下即可建立和分享擴增實境體驗，並有助於大幅加速和簡化開發過程。使用 MyWebAR 打造的所有體驗都可以在網頁瀏覽器中獲得，並且不需要消費者在智慧型手機或平板電腦上下載任何應用程式即可查看 AR。它可以縮短客戶旅程並提高轉換率。其易於使用的無程式碼編輯器和豐富的即用型範本和資源庫使用戶無需具備任何特殊技能或聘請專業開發人員即可建立 AR 體驗。
ROAR
theroar.io
ROAR Editor 是一流的工具，只需點擊幾下即可創建您自己的高品質擴增實境體驗。它是為非技術用戶設計的。無論您需要個人使用還是商業用途，ROAR 都將為您提供全套 AR 功能，幫助您測試、遊玩並為您的客戶、合作夥伴和朋友提供完全身臨其境的用戶體驗。 ROAR 編輯器包含所有主要的擴增實境功能，包括視訊、音訊、操作按鈕 (CTA)、圖像、文字、3D 模型，甚至 CPG 產品的其他事實。
Blippbuilder
blippar.com
創建 AR 的簡單而強大的方法是使用 Blippbuilder。此設計工具易於學習，可讓您為印刷材料（海報、印刷廣告、活動展位或書籍等任何內容）添加一層互動性。透過動畫、遊戲或 3D 模型將其變為現實。新增購買連結、收集用戶回饋、展示如何使用您的產品等等。
UniteAR
unitear.com
創新的無編碼擴增實境 SaaS 平台 UniteAR 提供尖端的擴增實境 (AR) 解決方案，無需編碼技能，使每個人都可以進行 AR 創作。透過 UniteAR，使用者可以打造引人入勝的 AR 體驗，這些體驗可在 AR 應用程式和 WebAR 平台上無縫運行，從而為其內容提供多樣化的覆蓋範圍。帶有您的企業名稱的個人化 WebAR URL UniteAR 允許使用者使用自己的企業名稱自訂 WebAR URL，從而為他們在 AR 世界中提供獨特的品牌數位空間。此功能不僅增強了其品牌影響力，還確保了令人難忘的用戶體驗。適用於 Android 和 iOS 的自訂 AR 應用程式 除了 WebAR 之外，UniteAR 還使用戶能夠為 Android 和 iOS 開發自訂 AR 應用程式。此功能使企業能夠為其受眾提供量身定制的、引人入勝的 AR 體驗，進一步使他們在競爭中脫穎而出。 UniteAR 的主要優勢： 簡化 AR 創建：UniteAR 消除了編碼障礙，使用戶可以輕鬆地將他們的 AR 想法變為現實。跨平台相容性：無縫接觸 AR 應用程式和 WebAR 上的用戶，確保最大程度的受眾參與度。品牌個人化：使用您的企業名稱自訂 WebAR URL，以在 AR 領域建立獨特的形象。行動應用程式開發：創建適用於 Android 和 iOS 的自訂 AR 應用程序，以滿足受眾的特定需求。面向未來：保持 AR 技術的前沿，將您的品牌定位為創新者。 UniteAR 邀請用戶探索擴增實境的無限可能性，提供一個創意無限的平台。透過與 UniteAR 合作，企業可以挖掘 AR 的變革潛力，並對受眾產生持久影響。