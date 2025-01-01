AR協作工具 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
AR 協作工具用於使用擴增實境 (AR) 應用程式在遠端環境中進行培訓、協作和提供技術支援。 AR Collab 工具通常用於在維護、製造、汽車和公用事業等領域提供遠端支援。在這些領域，用戶可以將手機、平板電腦或 AR 眼鏡等硬體連接到軟體，該軟體為他們提供視覺指令，向他們展示如何對任何給定的設備進行維護。一個例子是一台機器壞了，現在現場工作人員必須學習如何修復它。 AR協作軟體不僅可以提供視覺指令，向工人準確顯示設備故障的位置，還可以將他與遠端支援團隊聯繫起來，後者可以準確地看到工人所看到的情況。他們可以一起使用 AR 和視覺指令來協作解決問題。
提議新的應用程式
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect是一個雲端協作平台，支援數據同步與即時共享，幫助項目參與者協調與管理建築資訊建模項目。
Zoho Lens
zoho.com
Zoho Lens是一款增強現實（AR）遠程輔助應用，允許技術人員通過用戶的設備攝像頭提供實時視覺支持和協作。
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR是一個無代碼雲平台，簡化XR體驗的設計和管理，支持多種XR設備，增強客戶參與和運營效率。
AR Genie
argenie.ai
AR Genie 是一個由 AI 和擴增實境技術驅動的視覺遠程協助工具，幫助專家透過 AR 標註在直播視頻中指導技術問題解決。
Viewabo
viewabo.com
Viewabo 允許客服人員發送連結，讓客戶無需安裝應用程式即可訪問手機攝像頭，實現更快速的遠程客服支持。
XMReality
xmreality.com
XMReality是一款增強現實遠程視覺協助工具，支援即時協作及視覺說明，適用於維護、製造等行業。
AIRe Link
aire.link
AIRe Link是一款專業的遠程通訊工具，旨在幫助用戶與客戶進行有效溝通，節省時間和成本，並傳承技術知識。
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning是一款遠程協助應用，結合視頻會議與增強現實，幫助專家指導用戶解決複雜問題，提高客戶滿意度。
Streem
streem.com
Streem是一款企業級的遠程視覺輔助工具，利用增強現實技術提供無需下載的互動視頻協作功能，提升遠程診斷與支持效率。
Telepresenz
telepresenz.com
Telepresenz是一款基於增強現實的遠程指導應用，支持現場用戶與專家進行實時交流和問題解決，提升作業效率。
Oculavis
oculavis.de
Oculavis SHARE利用增強現實技術，提供機器文檔及遠程支持，幫助用戶解決技術問題。
SightCall
sightcall.com
SightCall是一款視覺輔助平台，通過增強現實、視頻通話和AI技術，幫助企業提升客服效率並解決實際問題。