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AR協作工具 - 最受歡迎的應用程式

AR 協作工具用於使用擴增實境 (AR) 應用程式在遠端環境中進行培訓、協作和提供技術支援。 AR Collab 工具通常用於在維護、製造、汽車和公用事業等領域提供遠端支援。在這些領域，用戶可以將手機、平板電腦或 AR 眼鏡等硬體連接到軟體，該軟體為他們提供視覺指令，向他們展示如何對任何給定的設備進行維護。一個例子是一台機器壞了，現在現場工作人員必須學習如何修復它。 AR協作軟體不僅可以提供視覺指令，向工人準確顯示設備故障的位置，還可以將他與遠端支援團隊聯繫起來，後者可以準確地看到工人所看到的情況。他們可以一起使用 AR 和視覺指令來協作解決問題。

提議新的應用程式


Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect是一個雲端協作平台，支援數據同步與即時共享，幫助項目參與者協調與管理建築資訊建模項目。

Zoho Lens

Zoho Lens

zoho.com

Zoho Lens是一款增強現實（AR）遠程輔助應用，允許技術人員通過用戶的設備攝像頭提供實時視覺支持和協作。

SynergyXR

SynergyXR

synergyxr.com

SynergyXR是一個無代碼雲平台，簡化XR體驗的設計和管理，支持多種XR設備，增強客戶參與和運營效率。

AR Genie

AR Genie

argenie.ai

AR Genie 是一個由 AI 和擴增實境技術驅動的視覺遠程協助工具，幫助專家透過 AR 標註在直播視頻中指導技術問題解決。

Viewabo

Viewabo

viewabo.com

Viewabo 允許客服人員發送連結，讓客戶無需安裝應用程式即可訪問手機攝像頭，實現更快速的遠程客服支持。

XMReality

XMReality

xmreality.com

XMReality是一款增強現實遠程視覺協助工具，支援即時協作及視覺說明，適用於維護、製造等行業。

AIRe Link

AIRe Link

aire.link

AIRe Link是一款專業的遠程通訊工具，旨在幫助用戶與客戶進行有效溝通，節省時間和成本，並傳承技術知識。

Help Lightning

Help Lightning

helplightning.com

Help Lightning是一款遠程協助應用，結合視頻會議與增強現實，幫助專家指導用戶解決複雜問題，提高客戶滿意度。

Streem

Streem

streem.com

Streem是一款企業級的遠程視覺輔助工具，利用增強現實技術提供無需下載的互動視頻協作功能，提升遠程診斷與支持效率。

Telepresenz

Telepresenz

telepresenz.com

Telepresenz是一款基於增強現實的遠程指導應用，支持現場用戶與專家進行實時交流和問題解決，提升作業效率。

Oculavis

Oculavis

oculavis.de

Oculavis SHARE利用增強現實技術，提供機器文檔及遠程支持，幫助用戶解決技術問題。

SightCall

SightCall

sightcall.com

SightCall是一款視覺輔助平台，通過增強現實、視頻通話和AI技術，幫助企業提升客服效率並解決實際問題。

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