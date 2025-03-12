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最受歡迎 最近新增 AR協作工具 - 最受歡迎的應用程式

AR 協作工具用於使用擴增實境 (AR) 應用程式在遠端環境中進行培訓、協作和提供技術支援。 AR Collab 工具通常用於在維護、製造、汽車和公用事業等領域提供遠端支援。在這些領域，用戶可以將手機、平板電腦或 AR 眼鏡等硬體連接到軟體，該軟體為他們提供視覺指令，向他們展示如何對任何給定的設備進行維護。一個例子是一台機器壞了，現在現場工作人員必須學習如何修復它。 AR協作軟體不僅可以提供視覺指令，向工人準確顯示設備故障的位置，還可以將他與遠端支援團隊聯繫起來，後者可以準確地看到工人所看到的情況。他們可以一起使用 AR 和視覺指令來協作解決問題。