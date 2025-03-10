AR協作工具 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
AR 協作工具用於使用擴增實境 (AR) 應用程式在遠端環境中進行培訓、協作和提供技術支援。 AR Collab 工具通常用於在維護、製造、汽車和公用事業等領域提供遠端支援。在這些領域，用戶可以將手機、平板電腦或 AR 眼鏡等硬體連接到軟體，該軟體為他們提供視覺指令，向他們展示如何對任何給定的設備進行維護。一個例子是一台機器壞了，現在現場工作人員必須學習如何修復它。 AR協作軟體不僅可以提供視覺指令，向工人準確顯示設備故障的位置，還可以將他與遠端支援團隊聯繫起來，後者可以準確地看到工人所看到的情況。他們可以一起使用 AR 和視覺指令來協作解決問題。
提議新的應用程式
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect是一個雲端協作平台，支援數據同步與即時共享，幫助項目參與者協調與管理建築資訊建模項目。
Zoho Lens
zoho.com
Zoho Lens是一款增強現實（AR）遠程輔助應用，允許技術人員通過用戶的設備攝像頭提供實時視覺支持和協作。
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR是一個無代碼雲平台，簡化XR體驗的設計和管理，支持多種XR設備，增強客戶參與和運營效率。
AR Genie
argenie.ai
AR Genie 是一個由 AI 和擴增實境技術驅動的視覺遠程協助工具，幫助專家透過 AR 標註在直播視頻中指導技術問題解決。
Viewabo
viewabo.com
Viewabo 允許客服人員發送連結，讓客戶無需安裝應用程式即可訪問手機攝像頭，實現更快速的遠程客服支持。
XMReality
xmreality.com
XMReality是一款增強現實遠程視覺協助工具，支援即時協作及視覺說明，適用於維護、製造等行業。
AIRe Link
aire.link
AIRe Link是一款專業的遠程通訊工具，旨在幫助用戶與客戶進行有效溝通，節省時間和成本，並傳承技術知識。
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning是一款遠程協助應用，結合視頻會議與增強現實，幫助專家指導用戶解決複雜問題，提高客戶滿意度。
Streem
streem.com
Streem是一款企業級的遠程視覺輔助工具，利用增強現實技術提供無需下載的互動視頻協作功能，提升遠程診斷與支持效率。
Telepresenz
telepresenz.com
Telepresenz® 是一種基於擴增實境的遠端指導和數位工作流程系統，可與包括智慧眼鏡在內的各種設備一起使用，以存取遠端專家並遠端診斷、評估和排除現場資產故障。 Telepresenz 可實現遠端專家和現場用戶之間的即時雙向通信，從而降低了在需要時提供此類專業知識的相關成本，使得與全球各地的個人合作不僅成為可能，而且完全可行。
Oculavis
oculavis.de
oculavis SHARE 旨在將機器製造商的客戶支援提升到一個新的水平。停止為了服務而周遊世界。透過擴增實境向最終用戶提供機器文件或即時連接客戶的觀點並遠端解決問題。
SightCall
sightcall.com
SightCall Vision是唯一為企業服務組織提供服務時能夠看到，分析，指導和報告的軟件平台。代理商，客戶，技術人員和遠程專家可以利用“增強現實”（AR），視頻援助和多模式生成的AI-Enhhanced計算機視覺在統一平台中使用視覺上解決現實世界的服務問題。 SightCall是視覺援助和企業服務效率的創新全球領導者。 Sightcall成立於2008年，因其創新而受到讚譽，在Inc. 5000級別的2023級中排名為美國增長最快的軟件公司之一，該公司在加利福尼亞州舊金山和法國巴黎設有總部。