AR協作工具 - 最受歡迎的應用程式 - 烏拉圭

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
AR 協作工具用於使用擴增實境 (AR) 應用程式在遠端環境中進行培訓、協作和提供技術支援。 AR Collab 工具通常用於在維護、製造、汽車和公用事業等領域提供遠端支援。在這些領域，用戶可以將手機、平板電腦或 AR 眼鏡等硬體連接到軟體，該軟體為他們提供視覺指令，向他們展示如何對任何給定的設備進行維護。一個例子是一台機器壞了，現在現場工作人員必須學習如何修復它。 AR協作軟體不僅可以提供視覺指令，向工人準確顯示設備故障的位置，還可以將他與遠端支援團隊聯繫起來，後者可以準確地看到工人所看到的情況。他們可以一起使用 AR 和視覺指令來協作解決問題。
提議新的應用程式
Zoho Lens
zoho.com
使用擴增實境的互動式遠端協助。 透過存取遠端位置的用戶智慧型手機攝像頭，隨時從辦公桌上查看設備（從工廠機械到伺服器）中的問題。
AIRe Link
aire.link
AIRe Link 是一款與客戶遠端溝通的專業工具。節省金錢和時間，並將您的專業知識傳授給下一代技術人員。
Streem
streem.com
StreamCore® 是一種企業級遠端視覺輔助工具，使用開箱即用的擴增實境 (AR) 功能。透過添加互動式、無需下載的視訊協作工具，公司可以快速查看並遠端解決問題，從而加快診斷和支援解決時間。借助 Streem 的 API 或 SDK，支援 AR 的遠端視訊工具可以嵌入和/或整合到本機應用程式和現有工作流程中
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning 是一家專門從事遠端協助的 B2B 軟體即服務 (SaaS) 公司。它提供下一代視訊協作服務，使公司的專家能夠與世界任何地方需要幫助的任何人幾乎並肩工作。 該公司基於雲端的解決方案應用了擴增實境功能，包括合併兩個視訊串流以及使用 3D 註釋來改善即時通訊並解決難題。 Help Lightning 用於複雜設備和產品的安裝、檢查、培訓、維修和修理。 借助 Help Lightning，客戶可以立即看到效能改進，包括提高首次修復率、減少上門服務、擴大勞動力容量以及提高最終客戶滿意度，同時提高服務收入和利潤。
SightCall
sightcall.com
SightCall VISION 是唯一一個讓企業服務組織能夠在服務時進行檢視、分析、指導和報告的軟體平台。代理商、客戶、技術人員和遠端專家可以使用 SightCall VISION 在統一平台中結合使用擴增實境 (AR)、視訊輔助和多模式生成式 AI 增強電腦視覺，直觀地解決現實世界的服務問題。 SightCall 是視覺輔助和企業服務效率領域的創新全球領導者。 SightCall 成立於 2008 年，因其創新而獲得讚譽，被列為 2023 年 Inc. 5000 強美國發展最快的軟體公司之一。
XMReality
xmreality.com
XMReality 提供專為您的企業打造的遠端視覺輔助解決方案，始終完全安全且可自訂，以與您的品牌保持一致。 XMReality 透過擴增實境進行增強且易於使用，其功能強大到足以使遠端問題解決速度比以往任何時候都快，而且仍然足夠簡單，組織中的任何人都可以使用它。零實施時間，您可以立即開始。 XMReality AB (publ) 是遠距視覺輔助領域的市場領導者，我們的解決方案在全球 60 多個國家/地區使用。雀巢、伊萊克斯專業、西得樂、喜力和 Nibe 是 150 多家客戶的例子。 XMReality 總部位於瑞典和美國，並在納斯達克第一北方成長市場上市（股票代號：XMR）。
AR Genie
argenie.ai
AR Genie 是一款由人工智慧、擴增實境 (AR) 和大型語言模型 (L.L.M.) 提供支援的視覺遠端協助工具。它使專家能夠與技術人員或客戶在全球範圍內協作，在即時視訊上使用 AR 註釋進行視覺協助和指導，從而遠端解決複雜的技術問題。我們使用者友善的工具讓您可以使用 AR 眼鏡、行動裝置或平板電腦輕鬆解決問題，從而消除與技術術語相關的混亂和複雜性。提升您在維運或訓練方面的技術支援能力，以加快解決速度、增強客戶體驗、節省時間並降低成本。
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens 透過在工作現場提供全像資料的精確對齊，利用混合實境進行專案協調，使工作人員能夠檢查疊加在物理環境中的模型。
Telepresenz
telepresenz.com
Telepresenz® 是一種基於擴增實境的遠端指導和數位工作流程系統，可與包括智慧眼鏡在內的各種設備一起使用，以存取遠端專家並遠端診斷、評估和排除現場資產故障。 Telepresenz 可實現遠端專家和現場用戶之間的即時雙向通信，從而降低了在需要時提供此類專業知識的相關成本，使得與全球各地的個人合作不僅成為可能，而且完全可行。
Oculavis
oculavis.de
oculavis SHARE 旨在將機器製造商的客戶支援提升到一個新的水平。停止為了服務而周遊世界。透過擴增實境向最終用戶提供機器文件或即時連接客戶的觀點並遠端解決問題。
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR：利用 XR 解決方案徹底改變未來 公司概述 SynergyXR 坐落在充滿活力的丹麥奧胡斯市，是擴展現實 (XR) 領域的創新燈塔。源自於對製造和能源領域的深刻理解，我們已發展成為一支強大的力量，專門致力於將擴增實境和虛擬實境工具帶入商業技術的最前沿。我們的專業知識不僅在於制定未來的解決方案；還在於制定未來的解決方案。其目的是使它們易於訪問且實用，以滿足當今動態的業務需求。尖端功能 在 SynergyXR，我們不僅創造工具；我們還會創造工具。我們正在塑造體驗。我們的產品不僅僅是軟體；它們是通往互動和協作新維度的門戶。我們的 XR 解決方案專注於使用者友好的介面和強大的功能，可無縫整合到您的業務流程中。從沉浸式培訓模組到互動式產品演示，我們確保擴增實境和虛擬實境不僅僅是流行語，它們是現代商業成功的重要工具。無與倫比的價值和解決方案 SynergyXR 的與眾不同之處在於我們致力於解決現實世界的業務挑戰。我們相信以人為本的方法，技術是推動者，而不是障礙。我們的解決方案旨在提高效率、促進創新並簡化全球團隊之間的溝通。透過採用我們的 XR 工具，企業可以超越傳統界限，釋放協作、培訓和客戶參與的新潛力。透過 SynergyXR 探索未來—擴充現實成為您企業的日常現實。
Viewabo
viewabo.com
Viewabo 允許支援代理發送連結來存取客戶的手機攝像頭，以查看他們所看到的內容，而無需客戶安裝應用程式。透過讓企業能夠以客戶的方式看待事物，Viewabo 透過提供更簡化的診斷和問題解決流程來為客戶服務團隊提供支援。這可以減少摩擦、縮短週轉時間並提供更好的遠端客戶支援體驗。