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應用屏蔽軟體 - 最受歡迎的應用程式

應用程式屏蔽軟體使用戶能夠修改應用程式的原始程式碼，以使其更能抵抗外部篡改。

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Codacy

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codacy.com

Codacy是一個代碼審核工具，通過自動分析提高代碼質量，支持多種編程語言，並可與流行開發平台整合。

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Appdome是一個自動化的移動應用保護平台，提供多種安全功能，幫助開發者簡化應用安全措施和風險管理。

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Data Theorem 提供全面整合的結案、保管會計、影像、交易管理、電子簽名及數位市場解決方案，可在本地或雲端運行。

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