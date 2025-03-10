應用屏蔽軟體 - 最受歡迎的應用程式

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應用程式屏蔽軟體使用戶能夠修改應用程式的原始程式碼，以使其更能抵抗外部篡改。
提議新的應用程式
Codacy
codacy.com
Codacy是一個代碼審核工具，通過自動分析提高代碼質量，支持多種編程語言，並可與流行開發平台整合。
Appdome
appdome.com
Appdome是一個自動化的移動應用保護平台，提供多種安全功能，幫助開發者簡化應用安全措施和風險管理。
AppSealing
appsealing.com
AppSealing是一個移動應用安全解決方案，可防止篡改和非法修改，提供即時保護，確保應用安全並遵從數據保護規範。
Jscrambler
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Jscrambler 是客戶端保護和合規性的領導者。我們是第一個將高階多型 JavaScript 混淆與細粒度第三方標籤保護合併到統一的客戶端保護和合規平台的公司。我們的整合解決方案可確保對當前和新興的客戶端網路威脅、數位竊取、資料外洩和 IP 盜竊進行強有力的防禦，從而使軟體開發和數位團隊能夠安全地進行創新。借助 Jscrambler，企業可以採用統一的、面向未來的客戶端安全策略，同時實現對包括 PCI DSS v4 在內的新興安全標準的合規性。所有 Jscrambler 產品都完全相容於所有主要技術框架和堆疊，包括 HTML5、Node.js、React、Angular、Vue、Meteor、Ember、React Native、Ionic 和 NativeScript。借助 Jscrambler，企業可以採用統一的、面向未來的客戶端安全策略，同時實現對新興安全標準的合規性。 Jscrambler 為各種客戶提供服務，包括財富 500 強公司、線上零售商、航空公司、媒體機構和金融服務公司，這些公司的成功取決於安全地與客戶在線上互動。與我們一起塑造網路安全的未來並實現無所畏懼的數位創新。
Data Theorem
datatheorem.com
RamQuest 的解決方案包括完全整合的結算、託管會計、影像、交易管理、設計和數位市場解決方案，可在本地或託管環境中使用