應用屏蔽軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 獅子山

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應用程式屏蔽軟體使用戶能夠修改應用程式的原始程式碼，以使其更能抵抗外部篡改。
提議新的應用程式
Codacy
codacy.com
Codacy 幫助建立高品質、安全的應用程式。您可以輕鬆啟動並運行，並立即開始提高品質、測試覆蓋率和安全性。 Codacy 是一種即插即用的解決方案，可輕鬆快速啟動和擴展團隊的專案。 - 在幾分鐘內開始掃描 git 儲存庫和程式碼變更 - 可預測的基於使用者的定價模型 - 適用於超過 49 種語言和框架
Jscrambler
jscrambler.com
Jscrambler 是客戶端保護和合規性的領導者。我們是第一個將高階多型 JavaScript 混淆與細粒度第三方標籤保護合併到統一的客戶端保護和合規平台的公司。我們的整合解決方案可確保對當前和新興的客戶端網路威脅、數位竊取、資料外洩和 IP 盜竊進行強有力的防禦，從而使軟體開發和數位團隊能夠安全地進行創新。借助 Jscrambler，企業可以採用統一的、面向未來的客戶端安全策略，同時實現對包括 PCI DSS v4 在內的新興安全標準的合規性。所有 Jscrambler 產品都完全相容於所有主要技術框架和堆疊，包括 HTML5、Node.js、React、Angular、Vue、Meteor、Ember、React Native、Ionic 和 NativeScript。借助 Jscrambler，企業可以採用統一的、面向未來的客戶端安全策略，同時實現對新興安全標準的合規性。 Jscrambler 為各種客戶提供服務，包括財富 500 強公司、線上零售商、航空公司、媒體機構和金融服務公司，這些公司的成功取決於安全地與客戶在線上互動。與我們一起塑造網路安全的未來並實現無所畏懼的數位創新。
AppSealing
appsealing.com
AppSealing 被評為排名第一的行動應用程式屏蔽解決方案。它可以在幾分鐘內保護行動應用程序，而無需編寫一行程式碼。強大的運行時應用程式自我保護（rasp security）功能可保護您的客戶和行動應用程式免受篡改、非法修改和其他未知威脅。在運行時保護您的行動應用程式免受以下影響： 逆向工程 IP 竊取 詐騙應用程式複製 敏感資料遺失以及許多其他負面結果。
Appdome
appdome.com
Appdome 是行動應用經濟的行動應用程式防禦一站式商店。 Appdome 提供行動產業唯一的全自動、統一行動應用防禦平台，由專利的ML 編碼引擎提供支持，行動品牌使用它來消除複雜性、節省資金並提供300 多個Certified Secure™ 行動應用安全、反惡意軟體、反-在 Android 和 iOS 應用程式中輕鬆實現詐騙、MOBILEBot™ 防禦、地理合規性、反作弊、MiTM 攻擊預防、程式碼混淆和其他保護，所有這些都在行動 DevOps 和 CI/CD 管道內。 Appdome 的統一防禦平台還包括用於 UX/UI 控制的 Threat-Events™ 和 ThreatScope™ Mobile XDR。領先的金融、醫療保健、手機遊戲、零售、政府和行動商務品牌使用 Appdome 來保護全球的 Android 和 iOS 應用程式、行動客戶和行動業務。
Data Theorem
datatheorem.com
RamQuest 的解決方案包括完全整合的結算、託管會計、影像、交易管理、設計和數位市場解決方案，可在本地或託管環境中使用