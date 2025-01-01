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最受歡迎 最近新增 應用程式安全態勢管理 (ASPM) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

應用程式安全態勢管理 (ASPM) 是一種全面的網路安全方法，致力於保護軟體應用程式免受潛在威脅。此過程涉及對組織的應用程式安全性的持續評估、監控和增強。 ASPM 整合了各種技術來識別和解決軟體應用程式中的安全風險，提供可見性、風險識別和補救建議。它支援安全團隊、DevOps 和 IT 管理員管理合規性、確定風險優先順序和解決漏洞。 ASPM 解決方案從安全資訊和事件管理 (SIEM) 系統和漏洞掃描器等其他網路安全工具中脫穎而出。雖然這些工具著重於廣泛識別、評估和減輕安全風險，但 ASPM 是專門為保護軟體應用程式而設計的。它提供了應用程式安全性的全面視圖，並與開發生命週期整合以實現主動安全措施。