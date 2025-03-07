應用程式安全態勢管理 (ASPM) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 烏拉圭

Apiiro

apiiro.com

Apiiro 是應用程式安全態勢管理 (ASPM) 領域的領導者，它將風險可見性、優先順序和修復與深入的程式碼分析和執行時間情境統一起來。獲得完整的應用程式和風險可見性：Apiiro 採用基於程式碼的深度 ASPM 方法。其雲端應用程式安全平台分析原始程式碼並提取運行時上下文，以建立連續的、基於圖形的應用程式和軟體供應鏈元件清單。優先考慮程式碼到運行時上下文：借助其專有的Risk Graph™️，Apiiro 根據風險的可能性和影響將來自第三方工具和本機安全解決方案的安全警報置於上下文中，以獨特的方式將警報積壓和分類時間減少95%。更快地修復並預防重要風險：透過將風險與程式碼擁有者連結起來，提供豐富的LLM 修復指導，並將基於風險的護欄直接嵌入到開發人員工具和工作流程中，Apiiro 將修復時間(MTTR)縮短了高達85%。 Apiiro 的本機安全解決方案包括程式碼中的 API 安全測試、秘密偵測和驗證、軟體物料清單 (SBOM) 產生、敏感資料外洩預防、軟體組合分析 (SCA) 以及 CI/CD 和 SCM 安全性。