應用程式安全態勢管理 (ASPM) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 敘利亞

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
應用程式安全態勢管理 (ASPM) 是一種全面的網路安全方法，致力於保護軟體應用程式免受潛在威脅。此過程涉及對組織的應用程式安全性的持續評估、監控和增強。 ASPM 整合了各種技術來識別和解決軟體應用程式中的安全風險，提供可見性、風險識別和補救建議。它支援安全團隊、DevOps 和 IT 管理員管理合規性、確定風險優先順序和解決漏洞。 ASPM 解決方案從安全資訊和事件管理 (SIEM) 系統和漏洞掃描器等其他網路安全工具中脫穎而出。雖然這些工具著重於廣泛識別、評估和減輕安全風險，但 ASPM 是專門為保護軟體應用程式而設計的。它提供了應用程式安全性的全面視圖，並與開發生命週期整合以實現主動安全措施。
提議新的應用程式
Snyk
snyk.io
Snyk（發音為 Snake）是一個開發人員安全平台，用於透過單一平台保護自訂程式碼、開源依賴項、容器和雲端基礎設施。 Snyk 的開發人員安全解決方案使現代應用程式能夠安全地構建，使開發人員能夠擁有並構建整個應用程式的安全性，從程式碼和開源到容器和雲端基礎設施。在 IDE 中編碼時確保安全性：使用掃描器快速尋找問題，透過修復建議輕鬆修復問題，驗證更新的程式碼。整合原始碼儲存庫以保護應用程式：整合儲存庫以尋找問題、根據上下文確定優先順序、修復和合併。在整個 SDLC 中建置時保護您的容器：編寫 Dockerfile 後立即開始修復容器，在整個生命週期中持續監控容器映像，並根據上下文確定優先順序。安全的建置和部署管道：與 CI/CD 工具本地整合、設定規則、尋找和修復應用程式中的問題以及監控應用程式。透過 Snyk 的漏洞掃描和自動修復快速保護您的應用程式 - 免費試用！
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security 是一個以開發人員為中心的軟體安全平台，提供進階程式碼掃描和雲端漏洞評估。我們的平台優先考慮真正的威脅，減少誤報，並使常見漏洞和暴露 (CVE) 易於理解。透過合氣道，確保產品的安全性變得簡單，讓您可以專注於自己最擅長的事情：編寫程式碼。
Cycode
cycode.com
Cycode 是唯一的端對端軟體供應鏈 (SSC) 安全解決方案，可在 SDLC 的所有階段提供可見度、安全性和完整性。 Cycode 與您的所有軟體交付管道工具和基礎設施提供者集成，透過一致的治理和安全策略實現完整的可見性和強化的安全態勢。 Cycode 透過一系列掃描引擎進一步降低了違規風險，這些掃描引擎可找到硬編碼機密、IAC 錯誤配置、代碼洩漏等問題。 Cycode 的專利知識圖可追蹤 SDLC 中的程式碼完整性、使用者活動和事件，以發現異常並防止程式碼篡改。
OX Security
ox.security
安全性應該是軟體開發過程中不可或缺的一部分，而不是事後才想到的。 OX 由兩位前Check Point 高階主管Neatsun Ziv 和Lion Arzi 創立，是第一個也是唯一一個主動應用程式安全態勢管理(ASPM) 平台，將不同的應用程式安全工具（ASPM+AST 和SSC）整合到一個控制台中。透過將風險管理和網路安全的最佳實踐與為開發人員量身定制的以用戶為中心的方法相結合，它可以在整個開發週期中提供完整的安全性、優先順序和安全問題的自動修復，使組織能夠快速發布安全產品。
Xygeni
xygeni.io
保護您的軟體開發和交付！ Xygeni Security 專注於應用程式安全態勢管理 (ASPM)，利用深入的上下文洞察來有效地確定安全風險的優先順序和管理安全風險，同時最大限度地減少噪音和壓倒性警報。我們的創新技術會在新的和更新的元件發布後自動即時檢測惡意程式碼，立即通知客戶並隔離受影響的元件以防止潛在的違規行為。 Xygeni 廣泛涵蓋整個軟體供應鏈（包括開源元件、CI/CD 流程和基礎架構、異常偵測、秘密外洩、基礎架構即代碼 (IaC) 和容器安全），確保為您的軟體應用程式提供強大的保護。相信 Xygeni 能夠保護您的營運，並使您的團隊能夠誠信、安全地建置和交付。
Apiiro
apiiro.com
Apiiro 是應用程式安全態勢管理 (ASPM) 領域的領導者，它將風險可見性、優先順序和修復與深入的程式碼分析和執行時間情境統一起來。獲得完整的應用程式和風險可見性：Apiiro 採用基於程式碼的深度 ASPM 方法。其雲端應用程式安全平台分析原始程式碼並提取運行時上下文，以建立連續的、基於圖形的應用程式和軟體供應鏈元件清單。優先考慮程式碼到運行時上下文：借助其專有的Risk Graph™️，Apiiro 根據風險的可能性和影響將來自第三方工具和本機安全解決方案的安全警報置於上下文中，以獨特的方式將警報積壓和分類時間減少95%。更快地修復並預防重要風險：透過將風險與程式碼擁有者連結起來，提供豐富的LLM 修復指導，並將基於風險的護欄直接嵌入到開發人員工具和工作流程中，Apiiro 將修復時間(MTTR)縮短了高達85%。 Apiiro 的本機安全解決方案包括程式碼中的 API 安全測試、秘密偵測和驗證、軟體物料清單 (SBOM) 產生、敏感資料外洩預防、軟體組合分析 (SCA) 以及 CI/CD 和 SCM 安全性。
ArmorCode
armorcode.com
ArmorCode 是一個統一了 ASPM、統一漏洞管理、DevSecOps 編排和合規性的 AppSecOps 平台。它與您的安全工具集成，以提取、消除重複和關聯結果，讓團隊全面了解其風險狀況，並透過風險優先順序和工作流程自動化加快修復速度。
Boman.ai
boman.ai
Boman.ai 是一款即插即用的 DevSecOps 產品，可為 DevOps 管道帶來持續的應用程式安全性。它將 SAST（靜態應用程式安全測試）、DAST（動態應用程式安全測試）、SCA（軟體組合分析）和 Secret Scanner 引入 CICD 管道。它由 ML 提供支持，可消除誤報和噪音 可與現有應用程式安全工具整合 它提供漏洞管理系統和單一平台下應用程式安全性的完整可見性。可以建立合規性報告 可以與 Jira 和 Developer 工作流程整合。掃描發生在客戶的 CICD 上，Boman.ai 不會在任何地方上傳任何客戶代碼。