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應用程式安全態勢管理 (ASPM) 軟體
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應用程式安全態勢管理 (ASPM) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

應用程式安全態勢管理 (ASPM) 是一種全面的網路安全方法，致力於保護軟體應用程式免受潛在威脅。此過程涉及對組織的應用程式安全性的持續評估、監控和增強。 ASPM 整合了各種技術來識別和解決軟體應用程式中的安全風險，提供可見性、風險識別和補救建議。它支援安全團隊、DevOps 和 IT 管理員管理合規性、確定風險優先順序和解決漏洞。 ASPM 解決方案從安全資訊和事件管理 (SIEM) 系統和漏洞掃描器等其他網路安全工具中脫穎而出。雖然這些工具著重於廣泛識別、評估和減輕安全風險，但 ASPM 是專門為保護軟體應用程式而設計的。它提供了應用程式安全性的全面視圖，並與開發生命週期整合以實現主動安全措施。

提議新的應用程式


Snyk

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snyk.io

Snyk是一個開發者安全平台，幫助識別和管理自定義代碼、開源依賴、容器及雲基礎設施的安全漏洞。

OX Security

OX Security

ox.security

OX Security是一個活躍的應用安全姿態管理平台，整合多種應用安全工具，幫助開發人員在開發過程中保障安全。

Aikido Security

Aikido Security

aikido.dev

Aikido Security是一個開發者導向的安全平台，提供代碼掃描和雲脆弱性評估，幫助組織管理應用和雲基礎設施的安全。

ArmorCode

ArmorCode

armorcode.com

ArmorCode是一個應用安全平台，整合漏洞管理和風險優先處理，支持DevSecOps實踐，增強組織安全性。

Xygeni

Xygeni

xygeni.io

Xygeni是一款專注於應用程序安全管理的工具，能實時檢測惡意代碼並保障軟件開發及交付的安全性。

Apiiro

Apiiro

apiiro.com

Apiiro是一個應用程序安全姿勢管理平台，通過深度代碼分析和運行時環境提供風險可見性及補救建議，增強應用安全性。

Cycode

Cycode

cycode.com

Cycode是一款端到端的軟件供應鏈安全解決方案，提供SDLC各階段的可見性、安全性和完整性，並識別潛在的安全風險。

Boman.ai

Boman.ai

boman.ai

Boman.ai是一款即插即用的DevSecOps產品，能在CICD流程中提供持續的應用安全，支援多種安全測試並整合現有工具，無需上傳代碼。

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