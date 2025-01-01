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應用程式發布編排 (ARO) 工具
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應用程式發布編排 (ARO) 工具 - 最受歡迎的應用程式

開發人員和 DevOps 團隊利用應用程式發布編排工具來管理和簡化應用程式發布流程。該軟體提供了發布管道的全面視圖，允許使用者安排、追蹤、規劃和執行 CI/CD 工作流程的各個元素。企業依靠這些工具來確保高效、有效的內部和外部發布。團隊可以使用視覺化工作流程映射、管道最佳化和任務分配來規劃和執行應用程式部署。 應用程式發布編排軟體整合或包含用於持續整合、持續交付和持續部署工具的本機功能，從而促進自動化 CI/CD 框架。

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GitHub

GitHub

github.com

GitHub是一個軟體開發平台，提供版本控制和協作工具，讓開發者能夠管理和共享代碼，支援公共與私人存儲庫。

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab是一個基於網頁的DevOps工具，提供版本控制、問題追蹤和持續集成/持續交付功能，旨在簡化軟件開發生命週期。

Codefresh

Codefresh

codefresh.io

Codefresh 是一個現代CI/CD工具，幫助自動化軟體部署，支持GITOPS、金絲雀與藍綠部署，並整合Kubernetes和Docker。

Octopus Deploy

Octopus Deploy

octopus.com

章魚部署是一款自動化管理應用發布的平台，支援多種環境和基礎設施，旨在簡化複雜的部署流程。

Gravity Cloud

Gravity Cloud

gravitycloud.ai

重力雲是一個雲基礎設施管理平台，支持無碼自動化和安全功能，幫助團隊簡化雲操作及控制資源。

mogenius

mogenius

mogenius.com

Mogenius 是一個雲基礎架構平台，透過自動化和 CI/CD 簡化 Kubernetes 應用程式的部署與管理，適合各類開發團隊使用。

JFrog

JFrog

jfrog.com

JFrog是一個綜合的DevOps平台，提供軟件交付自動化、全程可見性及安全性，支持多種包裝格式及多雲部署選項。

Instaclustr

Instaclustr

instaclustr.com

Instaclustr 應用程式提供完全托管和管理的 OpenSearch 服務，用於數據導入、日誌記錄、搜尋和分析，簡化工作流程並節省資源。

CloudBees

CloudBees

cloudbees.com

CloudBees是一個全面的DevOps平台，幫助團隊自動化軟件交付流程，支持CI/CD和各種開發工具的集成。

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