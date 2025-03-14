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最受歡迎 最近新增 應用程式發布編排 (ARO) 工具 - 最受歡迎的應用程式

開發人員和 DevOps 團隊利用應用程式發布編排工具來管理和簡化應用程式發布流程。該軟體提供了發布管道的全面視圖，允許使用者安排、追蹤、規劃和執行 CI/CD 工作流程的各個元素。企業依靠這些工具來確保高效、有效的內部和外部發布。團隊可以使用視覺化工作流程映射、管道最佳化和任務分配來規劃和執行應用程式部署。 應用程式發布編排軟體整合或包含用於持續整合、持續交付和持續部署工具的本機功能，從而促進自動化 CI/CD 框架。