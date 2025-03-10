找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
開發人員和 DevOps 團隊利用應用程式發布編排工具來管理和簡化應用程式發布流程。該軟體提供了發布管道的全面視圖，允許使用者安排、追蹤、規劃和執行 CI/CD 工作流程的各個元素。企業依靠這些工具來確保高效、有效的內部和外部發布。團隊可以使用視覺化工作流程映射、管道最佳化和任務分配來規劃和執行應用程式部署。 應用程式發布編排軟體整合或包含用於持續整合、持續交付和持續部署工具的本機功能，從而促進自動化 CI/CD 框架。
提議新的應用程式
GitHub
github.com
GitHub是一個軟體開發平台，提供版本控制和協作工具，讓開發者能夠管理和共享代碼，支援公共與私人存儲庫。
GitLab
about.gitlab.com
GitLab是一個基於網頁的DevOps工具，提供版本控制、問題追蹤和持續集成/持續交付功能，旨在簡化軟件開發生命週期。
Codefresh
codefresh.io
Codefresh 是一個現代CI/CD工具，幫助自動化軟體部署，支持GITOPS、金絲雀與藍綠部署，並整合Kubernetes和Docker。
Octopus Deploy
octopus.com
章魚部署是一款自動化管理應用發布的平台，支援多種環境和基礎設施，旨在簡化複雜的部署流程。
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
重力雲是一個雲基礎設施管理平台，支持無碼自動化和安全功能，幫助團隊簡化雲操作及控制資源。
mogenius
mogenius.com
Mogenius 是一個雲基礎架構平台，透過自動化和 CI/CD 簡化 Kubernetes 應用程式的部署與管理，適合各類開發團隊使用。
JFrog
jfrog.com
快速交付值得信賴的軟體。唯一的軟體供應鏈平台，可為您提供端到端的可見度、安全性和控制，以自動交付可信任版本。 可大規模擴展的混合 JFrog 平台開放、靈活，並與構成軟體供應鏈的所有成套技術和工具整合。 組織受益於對任何類型的發布和部署環境的完全可追溯性，包括機器學習模型、在邊緣運行的軟體以及在生產資料中心部署的軟體。
Instaclustr
instaclustr.com
OpenSearch 的完全託管和託管服務 OpenSearch 是一個強大的搜尋和分析套件，可讓資料擷取、日誌記錄、搜尋、聚合、檢視和分析。這些功能支援各種有價值的用例，例如日誌記錄和應用程式搜尋。 Instaclustr Managed OpenSearch 是一個 100% 開源解決方案，這意味著您將受益於社群創新和供應商選擇，同時也受益於我們易於使用的自動化平台和專家支援。只需幾分鐘即可將我們的託管 OpenSearch 解決方案整合到您目前的工作流程中，並釋放您的寶貴資源，以專注於應用程式堆疊的其餘部分。
CloudBees
cloudbees.com
完整的 DevOps 平台。 CloudBees 協助您的軟體交付團隊實現業務轉型。 CloudBees 平台將開發、營運、IT、安全和業務團隊聚集在一起，以便： 透過可擴展、可重複的工作流程快速建立。透過快速、可控制地逐步交付功能，持續改善客戶體驗。透過跨工具、團隊、管道和流程的更高階可見性、管理和智慧來指揮一切……一切都在企業規模上進行
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