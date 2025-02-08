應用程式發布編排 (ARO) 工具 - 最受歡迎的應用程式 - 聖馬利諾

Octopus Deploy

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Octopus Deploy 成立於 2012 年，協助全球超過 25,000 家公司成功部署。在 Octopus Deploy 之前，發布編排和 DevOps 自動化工具非常笨重，僅限於大型企業，無法兌現其承諾。 Octopus Deploy 是第一個被軟體團隊廣泛採用的發布自動化工具，我們將繼續為開發和營運團隊發明新的方法來自動化發布並將工作軟體交付到生產環境。 Octopus Deploy 是您的團隊可以執行以下操作的單一位置： - 管理發布- 自動執行複雜的應用程式部署- 自動執行例行和緊急操作任務專注於可重複、可靠的部署以及對軟體團隊工作方式的深入了解，使Octopus 與眾不同。 Octopus 體現了我們對如何實現良好自動化的理念，這是我們十多年來一直在學習和改進的理念，並已成功部署了數百萬次。 Octopus 專為協調最複雜的部署場景而構建，被公認為持續部署領域的領導者，具有運行手冊自動化和多租戶等一流功能。