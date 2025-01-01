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開發人員和DevOps團隊利用應用程序發布編排工具來管理和簡化應用程序發布流程。該軟件提供了釋放管道的全面視圖，允許用戶安排，跟踪，計劃和執行CI/CD工作流的各種元素。企業依靠這些工具來確保內部和外部版本有效。團隊可以使用Visual Workflow映射，管道優化和任務分配來映射並執行應用程序部署。 應用程序釋放編排軟件與或包含用於連續集成，連續交付和連續部署工具的本地功能或包括自動CI/CD框架。
提議新的應用程式
GitHub
github.com
GitHub是一個軟體開發平台，提供版本控制和協作工具，讓開發者能夠管理和共享代碼，支援公共與私人存儲庫。
GitLab
about.gitlab.com
GitLab是一個基於網頁的DevOps工具，提供版本控制、問題追蹤和持續集成/持續交付功能，旨在簡化軟件開發生命週期。
Codefresh
codefresh.io
Codefresh 是一個現代CI/CD工具，幫助自動化軟體部署，支持GITOPS、金絲雀與藍綠部署，並整合Kubernetes和Docker。
Octopus Deploy
octopus.com
章魚部署是一款自動化管理應用發布的平台，支援多種環境和基礎設施，旨在簡化複雜的部署流程。
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
重力雲是一個雲基礎設施管理平台，支持無碼自動化和安全功能，幫助團隊簡化雲操作及控制資源。
JFrog
jfrog.com
JFrog是一個綜合的DevOps平台，提供軟件交付自動化、全程可見性及安全性，支持多種包裝格式及多雲部署選項。
mogenius
mogenius.com
Mogenius 是一個雲基礎架構平台，透過自動化和 CI/CD 簡化 Kubernetes 應用程式的部署與管理，適合各類開發團隊使用。
Instaclustr
instaclustr.com
Instaclustr 應用程式提供完全托管和管理的 OpenSearch 服務，用於數據導入、日誌記錄、搜尋和分析，簡化工作流程並節省資源。
NXT1 LaunchIT
nxt1.cloud
NXT1 LaunchIT 是一個開發平台，可簡化雲基礎設施管理，幫助開發人員快速、安全地部署 SaaS 應用程式。
CloudBees
cloudbees.com
CloudBees是一個全面的DevOps平台，幫助團隊自動化軟件交付流程，支持CI/CD和各種開發工具的集成。
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