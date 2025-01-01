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最受歡迎 最近新增 應用程序編排（ARO）工具 - 最受歡迎的應用程式

開發人員和DevOps團隊利用應用程序發布編排工具來管理和簡化應用程序發布流程。該軟件提供了釋放管道的全面視圖，允許用戶安排，跟踪，計劃和執行CI/CD工作流的各種元素。企業依靠這些工具來確保內部和外部版本有效。團隊可以使用Visual Workflow映射，管道優化和任務分配來映射並執行應用程序部署。 應用程序釋放編排軟件與或包含用於連續集成，連續交付和連續部署工具的本地功能或包括自動CI/CD框架。