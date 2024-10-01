應用程式發布編排 (ARO) 工具 - 最受歡迎的應用程式 - 印度

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
開發人員和 DevOps 團隊利用應用程式發布編排工具來管理和簡化應用程式發布流程。該軟體提供了發布管道的全面視圖，允許使用者安排、追蹤、規劃和執行 CI/CD 工作流程的各個元素。企業依靠這些工具來確保高效、有效的內部和外部發布。團隊可以使用視覺化工作流程映射、管道最佳化和任務分配來規劃和執行應用程式部署。 應用程式發布編排軟體整合或包含用於持續整合、持續交付和持續部署工具的本機功能，從而促進自動化 CI/CD 框架。
提議新的應用程式
GitHub
github.com
GitHub, Inc. 是一家美國跨國公司，使用 Git 提供軟體開發和版本控制託管服務。它提供了 Git 的分散式版本控制和原始碼管理 (SCM) 功能，以及它自己的功能。它為每個專案提供存取控制和多種協作功能，例如錯誤追蹤、功能請求、任務管理和 wiki。總部位於加利福尼亞州，自 2018 年以來一直是微軟的子公司。其更先進的專業和企業服務是商業性的。免費的 GitHub 帳戶通常用於託管開源專案。截至 2019 年 1 月，GitHub 為所有計畫提供無限的私人儲存庫，包括免費帳戶，但每個儲存庫最多只允許三個免費協作者。從 2020 年 4 月 15 日開始，免費計畫允許無限的協作者，...
GitLab
gitlab.com
GitLab 是一個基於 Web 的 DevOps 生命週期工具，提供 Git 儲存庫管理器，提供 wiki、問題追蹤以及持續整合和部署管道功能，使用開源許可證，由 GitLab Inc. 開發。 Zaporozhets 和Valery Sizov。後來演變為覆蓋軟體開發生命週期的整合解決方案，進而發展到整個DevOps生命週期。目前的技術堆疊包括Go、Ruby on Rails和Vue.js。 它遵循開放核心開發模型，其中核心功能在開源 (MIT) 許可證下發布，而附加功能則在專有許可證下發布。
Codefresh
codefresh.io
Codefresh 是適用於現代應用程式的下一代 CI/CD。我們透過閃電般快速的建置以及金絲雀和藍/綠 GitOps 部署，幫助您實現從程式碼到雲端的自動化。來自 GoodRx、Monday.com、Deloitte 等公司的 DevOps 團隊依靠 Codefresh 以安全且可擴展的方式建置和部署他們的軟體。
Octopus Deploy
octopus.com
Octopus Deploy 成立於 2012 年，協助全球超過 25,000 家公司成功部署。在 Octopus Deploy 之前，發布編排和 DevOps 自動化工具非常笨重，僅限於大型企業，無法兌現其承諾。 Octopus Deploy 是第一個被軟體團隊廣泛採用的發布自動化工具，我們將繼續為開發和營運團隊發明新的方法來自動化發布並將工作軟體交付到生產環境。 Octopus Deploy 是您的團隊可以執行以下操作的單一位置： - 管理發布- 自動執行複雜的應用程式部署- 自動執行例行和緊急操作任務專注於可重複、可靠的部署以及對軟體團隊工作方式的深入了解，使Octopus 與眾不同。 ...
mogenius
mogenius.com
mogenius – Kubernetes 操作平台，簡化了跨雲端和本地環境的 Kubernetes 操作，透過改進的軟體交付機制和自助服務功能將最佳實踐嵌入到開發人員生產力中。這個與雲端無關的平台可以減少 DevOps 開銷，並促進任何規模的團隊進行有效的基礎設施管理，而無需鎖定供應商。該平台將可見性、可觀察性和自動化整合到單一解決方案中，以實現完整的 Kubernetes 控制。它優化 CI/CD 工作流程並確保企業級安全性。 mogenius 非常適合希望快速部署、降低雲端成本和維護開銷的團隊，尤其是在內部資源有限的情況下。 DevOps 和平台工程師可以在幾天內快速建立自己的內部開發人...
Instaclustr
instaclustr.com
OpenSearch 的完全託管和託管服務 OpenSearch 是一個強大的搜尋和分析套件，可讓資料擷取、日誌記錄、搜尋、聚合、檢視和分析。這些功能支援各種有價值的用例，例如日誌記錄和應用程式搜尋。 Instaclustr Managed OpenSearch 是一個 100% 開源解決方案，這意味著您將受益於社群創新和供應商選擇，同時也受益於我們易於使用的自動化平台和專家支援。只需幾分鐘即可將我們的託管 OpenSearch 解決方案整合到您目前的工作流程中，並釋放您的寶貴資源，以專注於應用程式堆疊的其餘部分。
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity 是建置和管理雲端基礎架構的最快方式。 Gravity 的內部開發人員平台使工程團隊能夠透過無程式碼自動化和護欄在雲端上運行軟體，從而降低雲端成本
CloudBees
cloudbees.com
完整的 DevOps 平台。 CloudBees 協助您的軟體交付團隊實現業務轉型。 CloudBees 平台將開發、營運、IT、安全和業務團隊聚集在一起，以便： 透過可擴展、可重複的工作流程快速建立。透過快速、可控制地逐步交付功能，持續改善客戶體驗。透過跨工具、團隊、管道和流程的更高階可見性、管理和智慧來指揮一切……一切都在企業規模上進行
JFrog
jfrog.com
快速交付值得信賴的軟體。唯一的軟體供應鏈平台，可為您提供端到端的可見度、安全性和控制，以自動交付可信任版本。 可大規模擴展的混合 JFrog 平台開放、靈活，並與構成軟體供應鏈的所有成套技術和工具整合。 組織受益於對任何類型的發布和部署環境的完全可追溯性，包括機器學習模型、在邊緣運行的軟體以及在生產資料中心部署的軟體。