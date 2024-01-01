應用程式發布編排 (ARO) 工具 - 最受歡迎的應用程式 - 巴林

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OpenSearch 的完全託管和託管服務 OpenSearch 是一個強大的搜尋和分析套件，可讓資料擷取、日誌記錄、搜尋、聚合、檢視和分析。這些功能支援各種有價值的用例，例如日誌記錄和應用程式搜尋。 Instaclustr Managed OpenSearch 是一個 100% 開源解決方案，這意味著您將受益於社群創新和供應商選擇，同時也受益於我們易於使用的自動化平台和專家支援。只需幾分鐘即可將我們的託管 OpenSearch 解決方案整合到您目前的工作流程中，並釋放您的寶貴資源，以專注於應用程式堆疊的其餘部分。